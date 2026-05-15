/राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan Politics News: राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है. प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं और इनमें दो सीट बीजेपी के खाते में तय मानी जा रही है. इन सीटों पर प्रत्याशी का पैनल तैयार करने के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मंथन होगा. कल शाम जयपुर में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी.

बता दें कि राजस्थान से जून में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है. बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ ही कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है. ऐसे में इस महीने चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के संकेत है. विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की दो सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है. इसी बीच भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन तेज कर दिया है. शनिवार को प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है. जिसमें संभावित उम्मीदवारों के तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा. यह पैनल बाद में पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा. जहां अंतिम फैसला होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय को मौका या फिर एक बाहरी

दो सीटों पर बीजेपी के संभावित दावेदारों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं. वहीं महिला चेहरे के तौर पर अलका सिंह गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है. अभी एक सीट पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद है. ऐसे में उन्हें दोबारा मौका दिए जाने की भी चर्चा चल रही है. बीजेपी के साथ ही संघ विचार परिवार के स्तर पर नामों को लेकर लगातार मंथन जारी है.

इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि शनिवार शाम प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी. बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी. इस बैठक में कमेटी के जो भी सदस्य जयपुर में है वह प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे. वहीं अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. कोर कमेटी की बैठक के कई मुद्दे है. जिन पर चर्चा होगी. संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही ग्राम चौपाल और पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान को लेकर भी चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि जब बैठक होती है तो बैठक में तमाम बिंदु पर चर्चा होती है. अगले महीने राज्यसभा के चुनाव प्रस्तावित है. ऐसे में राजस्थान की तीन सीटों पर भी चुनाव होंगे. इन सीटों पर के उम्मीदवार को लेकर भी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी. अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है.

नामों को लेकर राठौड़ ने यह कहकर टालने का प्रयास किया कि अभी तय नहीं है कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं. हमारे से ज्यादा आपको पता है. कई नामों पर चर्चा होगी, उसमें से पैनल तैयार कर केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा जाएगा. इसके बाद वहीं से अंतिम नाम पर निर्णय होगा कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे.

इन नामों को लेकर चर्चा का माहौल गरम

-पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़,

बंगाल चुनाव में भवानीपुर सीट पर रणनीतिक जीत से बीजेपी में कद बढ़ा,

बंगाली सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जीत का क्रेडिट भी दिया, वहीं प्रमुख राजपूत नेताओं में शुमार हैं.

-पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

हरियाणा में बीजेपी प्रदेश प्रभारी, विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके,

बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके पूनियां.

-राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर

बांदीकुई से बीजेपी विधायक रह चुकीं,

गुर्जर समुदाय को साधने के लिए नाम की चर्चा, महिला सशक्तिकरण के रूप में नाम बढ़ा सकते हैं.

-राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सांसद

वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं गहलोत, मारवाड़ के माली सैनी समाज से ताल्लुक.

- राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल

पश्चिम बंगाल की जीत के सूत्रधार हैं बंसल,

राजस्थान के मूल निवासी है बंसल,

बंसल लगातार विभिन्न राज्यों में बीजेपी जीत के सूत्रधार.

इनके अलावा -पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं.