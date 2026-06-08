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गहलोत के एक बयान से मचा सियासी भूचाल! बीजेपी बोली-विघटन की कगार पर पहुंची कांग्रेस

Rajasthan News: अशोक गहलोत के मानेसर प्रकरण पर दिए बयान से राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान फिर चर्चा में आ गई है. बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाए. गजेंद्र सिंह शेखावत और किरोड़ी मीणा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 08, 2026, 10:09 PM|Updated: Jun 08, 2026, 10:09 PM
गहलोत के एक बयान से मचा सियासी भूचाल! बीजेपी बोली-विघटन की कगार पर पहुंची कांग्रेस
Image Credit: Ashok Gehlot Statement

Ashok Gehlot: राजस्थान की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को फिर से सतह पर ला दिया है. गहलोत के हालिया राजनीतिक बयान के बाद कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और पुराने मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है. वहीं बीजेपी नेता इस बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं. बीजेपी नेताओं का कहना है कि अंदरूनी संघर्ष के कारण कांग्रेस विघटन के कगार पर है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020 के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए मानेसर प्रकरण को लेकर अपनी पुरानी नाराजगी फिर से जाहिर की. इन बयानों के बाद कांग्रेस के अंदर मौजूद पुरानी खींचतान और गुटबाजी की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गहलोत का यह बयान केवल अतीत का जिक्र नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही असहमति की झलक भी देता है. इधर गहलोत के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया है. सोमवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा उम्मीदवार डॉ. सतीश पूनिया, कृषिमंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा सहित कई नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

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बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से अंतर्कलह और गुटबाजी से जूझ रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों से ज्यादा अपने अंदरूनी संघर्षों में उलझी हुई है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी “मोहब्बत की दुकान” की बात करती है, वही अपनी ही पार्टी के भीतर बंटी हुई दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और गुटीय राजनीति लंबे समय से हावी हैं. शेखावत के अनुसार, यह स्थिति पार्टी को लगातार कमजोर कर रही है और संगठनात्मक विघटन की ओर धकेल रही है.

बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की विचारधारा और अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी एक तरफ एकता और मोहब्बत की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर से विभाजित नजर आती है. राजनीतिक हलकों में यह बहस फिर तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में नाकाम रही है. गहलोत के बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है, जिससे पार्टी के भीतर पुराने विवाद फिर से चर्चा में आ गए हैं. बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस आभासी राजनीति में उलझी हुई है और आत्ममंथन से बच रही है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी जनता के भरोसे को समझने में विफल रही है और यही कारण है कि उसका जनाधार लगातार घट रहा है. पूनिया के मुताबिक, अगर कांग्रेस ने समय रहते सुधार नहीं किया तो उसकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है.

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस अब केवल चुनावी राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि संगठनात्मक मजबूती कमजोर होती जा रही है. उनका कहना है कि लगातार गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष के कारण कांग्रेस कई राज्यों में अपना जनाधार खो चुकी है.

इस पूरे विवाद के बीच किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वर्षों से अंदरूनी संघर्ष चल रहा है और यह पार्टी जनता के मुद्दों की बजाय अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में उलझी हुई है. मीणा ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई लगातार बढ़ रही है, जिसका असर उनके संगठन पर साफ दिखाई देता है. मीणा ने कहा कि यह उनका आपस का मामला है. उनके बीच पहले से लडाई रही है, वो ऐसे ही लडते रहे हैं. मैं मेरी पार्टी जनता केलिए कृत संकल्प है. किसानों के हित में बडा बलिदान करने के लिए तैयार हूं.

राजनीति में कांग्रेस में आपस में एक दूसरे को रोकने के लिए बयानबाजी है, अब हो सकता है कि एक पक्ष मजबूत हो रहा है तो दूसरा पक्ष उसे रोकने का प्रयास कर रहा है. डॉ किरोड़ी लाल ने कहा कि गहलोत-पायलट के बीच लड़ाई का बीजेपी को फायदा ही है, वो पांच साल लडे़ तब हम सत्ता में आए, अब भी लड़ते रहेंगे तो 2028 में फिर में आ जाएंगे.

गहलोत और पायलट के बीच 2020 के राजनीतिक संकट के बाद से कांग्रेस की आंतरिक राजनीति लगातार चर्चा में रही है. समय-समय पर दोनों खेमों के बीच बयानबाजी और राजनीतिक संकेत सामने आते रहे हैं, जिसने पार्टी संगठन में अस्थिरता की धारणा को मजबूत किया है. हालांकि कांग्रेस नेतृत्व लगातार यह दावा करता रहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है, लेकिन जमीनी सियासी हालात अक्सर अलग तस्वीर पेश करते हैं. गहलोत के हालिया बयान ने एक बार फिर उसी बहस को हवा दे दी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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