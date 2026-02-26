पशुधन पर घिरी सरकार! बीमा योजना पर विधानसभा में बवाल, पक्ष-विपक्ष में तीखी तकरार

Rajasthan Vidhan Sabha: विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुधन बीमा योजना से जुड़े सवाल पर जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के सवाल पर पशुपालन मंत्री के जवाब पर विपक्ष ने नाराजगी जताई. हरीश चौधरी ने मंत्री जोराराम कुमावत पर तंज कसे तो सत्तापक्ष के विधायकों ने भी जवाबी हमले बोले. इससे सदन में देर तक हंगामे के हालात बन गए.

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुधन बीमा योजना से जूड़े सवाल पर आज पक्ष विपक्ष में जमकर शब्दबाण चले. सदन में हंगामा होता रहा. पक्ष प्रतिपक्ष ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया. कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने पशपालन मंत्री पर कटाक्ष किए तो बीजेपी विधायकों और मंत्रियों ने गहरी आपत्ति जताई, इससे हंगामे के हालात बन गए.

हरीश चौधरी ने मंत्री के जवाब से असहमति जताई. वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा.

हरीश चौधरी ने सरकार पर हमले बोले तो सत्तापक्ष ने हरीश को आड़े हाथ लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी. हरीश बोले, मंत्री जोराराम कुमावत सीधे-साधे और सज्जन आदमी हैं बाडमेर के प्रभारी मंत्री भी हैं. बाडमेर में जाते हैं तो गैर संवैधानिक पावर सेंटर इनको काम नहीं करने देते है. पाली में जाते हैं तो वहां मदन राठौड रहते हैं, तो इन सीधे-साधे मंत्री को संरक्षण दीजिए. मंत्री जोराराम कुमावत ने इस पर आर्पात्ति जताते हुए कहा कि यह गलत कह रहे है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर हरीश पर निशाना साधते हुए कहा कि आप यह बता दो आपको मंत्री पद से क्यों हटाया गया था? इस बीच जोराराम बोले, जिनके घर कांच के बने होते है. वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते. मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा - पूर्ववर्ती सरकार ने 2023-24 में मुख्यमंत्री कामधेन बीमा योजना शूरू की, जिसमें दो दुधारू गाय भैंस का बीमा करने की घोषणा की थी. योजना के लिए करोडों रुपए खर्च किये. महंगाई राहत शिविर लगाए जिसमें एक करोड 10 लाख पशुपालकों के बीमा आवेदन लिए. इस साल 42 लाख में से 31.10 लाख पशूआ का बीमा किये. हरीश चौधरी के पूरक सवाल का जवाब देते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस साल 42 लाख पशुओं का बीमा करने का टारगेट रखा है. 42 लाख में से हमने 31 लाख 10 हजार 735 का रजिस्ट्रेशन कर दिया. 16 लाख से ज्यादा पशु पालकों को पॉलिसी भी दे दी है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष जूली ने तेज आवाज में कहा - मार्च तक टारगेट कैसे पूरा करंगे, बताओ ? जवाब नहीं है. जवाब नहीं दे पाओगे.

नेता प्रतिपक्ष के जोर से बोलने पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा - बदतमीजी का कांग्रेस ने ठेका ले रखा है. प्रश्न पूछो, विनम्रता रखो. तमीज से बात करनी चाहिए. यह सदन है, मंत्री हैं, आपके गुलाम नहीं हैं. तमीज से बात करो. इस पर हंगामे की स्थिति बन गई. स्पीकर ने इसी बीच अगला सवाल पूकार लिया.

पशुधन लाखों पशुपालकों की आजीविका का स्रोत है. इसलिए विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर विशाल वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, वहीं सत्तापक्ष की मजबूत वोट बैंक पर अपनी पकड़ कायम रखना चाहता है. इसलिए पक्ष विपक्ष के बीच असली लड़ाई वोट की है. पशुपालकों की समस्या के समाधान से भला राजनीति कितना सरोकार रखती है. फिर भी मंत्री जोराराम कुमावत ने विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब देकर भजनलाल सरकार की पशुपालकों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता दोहराई.

