मुख्यमंत्री पास, लेकिन विधायक-मंत्री फेल! BJP के MLA तो छोड़िए, मंत्री भी नहीं बता पाए VB G RAM G का पूरा नाम

Rajasthan News: राजस्थान में VB G RAM G योजना के प्रचार पर जोर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग दिखी. कई बीजेपी विधायक और मंत्री योजना का पूरा नाम तक नहीं बता पाए. विपक्ष ने तंज कसा, जबकि नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सही नाम बता दिया.

Published: Feb 06, 2026, 02:09 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 02:09 PM IST

मुख्यमंत्री पास, लेकिन विधायक-मंत्री फेल! BJP के MLA तो छोड़िए, मंत्री भी नहीं बता पाए VB G RAM G का पूरा नाम

Rajasthan Politics News: राजस्थान सरकार और बीजेपी संगठन VB G RAM G योजना के प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं. पोस्टर, भाषण और बैठकों में योजना का ज़िक्र तो खूब हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है. हाल ये है कि कई बीजेपी विधायक और मंत्री तक इस योजना का पूरा नाम तक नहीं बता पा रहे. हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूछने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योजना का पूरा नाम बता दिया. इससे माना जा सकता हैकि मुख्यमंत्री पास, लेकिन विधायक मंत्री फेल.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा की जगह VB G RAM G लागू किया है. बीजेपी के नेता डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताते वक्त VB G RAM G का भी जिक्र कर रहे हैं. पार्टी और सरकार ने इस जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कमर कस रखी है. लेकिन सुनकर चौंक जाएंगे कि बीजेपी के ज्यादातर विधायकों के साथ खुद राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम को केंद्र सरकार की इस योजना का पूरा नाम भी सही तरीके से पता नहीं है. जबकि यह सभी राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में इस योजना को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं. किशनगंज से बीजेपी विधायक ललित मीणा तो विकसित भारत भी नहीं बोल पाए, उसकी जगह वर्तमान भारत डवलपमेंट बोलते रहे. इसके आगे भी वो केवल जीरामजी ही बोलते रहे.

कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा भी योजना की फुल फॉर्म बता नहीं पाए. संदीप शर्मा ने योजना का पूरा नाम बताने की कोशिश तो की, लेकिन बात घुमा-फिराकर वही विकसित भारत तक ही पहुंची. संदीप शर्मा ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना बता सके.

बारां-अटरू से बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा से जब VB G RAM G योजना के बारे में पूछा गया, तो वो नाम बताने में ही अटक गए. विधायक ने कहा कि ये योजना ‘विकसित भारत’ के नाम पर है, लेकिन जब उनसे पूरा नाम पूछा गया, तो जवाब फिर वही विकसित भारत. इसके आगे योजना को लेकर वो नहीं बोल पाए.

बीजेपी के विधायकों की तो छोड़िए राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम भी इस योजना का सही नाम नहीं बता पाए. उन्होंने पूरे विश्वास से नाम बोलने की कोशिश की, लेकिन गलत नाम बोल गए. गलत नाम बताने पर बेढम को टोका गया तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही इसे सुधार लीजिए.

बीजेपी विधायक लादूलाल पीतलिया भी दो बार अच्छा इसका पूरा नाम बोलते रहे और फिर विकसित भारत ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना . उन्होंने प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी फेल हो गए.

दरअसल, यह पूरा मामला उस वक्त राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया , जब कांग्रेस के किशनगढ़ से विधायक विकास चौधरी ने दावा किया कि यदि उनके ही इलाके से केंद्रीय मंत्री बने भागीरथ चौधरी सहित बीजेपी के विधायक इस योजना का पूरा नाम बता देगा तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे. अब कांग्रेस भी मनरेगा को खत्म करने और भाजपा विधायकों के इस योजना के नाम को लेकर लड़खडाने पर तंज कस रही है.

इधर यह बात दूसरी है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने इस बात को उठाया तो मुख्यमंत्री ने योजना का पूरा और सही नाम बता दिया.

बहरहाल, एक तरफ सरकार और संगठन जोरशोर से योजना के प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ खुद जनप्रतिनिधियों की ये हालत कई सवाल खड़े कर रही है. सवाल ये है कि जब विधायक ही योजना का पूरा नाम नहीं जानते, तो आम जनता तक इसकी सही जानकारी कैसे पहुंचेगी?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

