सबको साथ लेते तो बीजेपी हारती ही नहीं - अंता उपचुनाव पर सिंघवी का बड़ा हमला

Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में अपनी उपेक्षा से आहत बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपनी अपनी पीड़ा आज मीडिया के सामने जाहिर की. सिंघवी कहा कि मेरे से जूनियर विधायकों को स्टार प्रचारक तक बनाया गया, जबकि मेरी वरिष्ठता को इस चुनाव में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया. इससे मेरे समर्थक खासे निराश हुए. अंता में पार्टी ने मेरी आवश्यकता ही महसूस नहीं की.

वसुंधरा राजे के विश्वस्त नेताओं में शुमार रहा नाम

बरसो तक वसुंधरा राजे के विश्वस्त नेताओं में शुमार रहे प्रताप सिंह सिंघवी ने अंता उपचुनाव की हार पर गहरे अफसोस का इजहार किया है. वसुंधरा राजे के सासंद पुत्र दुष्यंत सिंह से अनबन की खबरों के बीच सिंघवी की अंता उपचुनाव से दूरी ने खूब सुर्खियां बटोरी है. अंता से सिंघवी का विधानसभा क्षेत्र सटा हुआ होने के बावजूद उन्हें पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए बुलावा तक नहीं भेजा. पहले सिंघवी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से गायब हुआ, और फिर किसी ने उनको अंता आने तक की इतला तक नहीं पहुंचाई. परेशाान सिंघवी अपने रिश्तेदारों के यहां मध्यप्रदेश चले गये. अब पार्टी की हार के लिए वसुंधरा राजे का नाम लिये बगैर निशाना साध रहे हैं. सिंघवी बोले कि जिन के कंधों पर पार्टी को जिताने का जिम्मा था, वो अगर सबको साथ लेकर चलते तो नतीजा भाजपा के पक्ष में होता.

अंता उपचुनाव में प्रचारकों की सूची में नहीं था नाम

अंता उपचुनाव की रणभेरी के बाद जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी. उस वक्त सिंघवाी का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था. इससे आहत होकर सिंघवी ने पार्टी आलाकमान को चिटठी लिखकर कर अपनी पीड़ा का इजहार किया था. यहां तक लिखा था कि मेरे से जूनियर विधायकों को स्टार प्रचारक बनाया गया है. मेरी वरिष्ठता की पार्टी ने पूरी तरह उपेक्षाा कर दी है.

आखिर प्रचार में क्यों नहीं बुलाया

प्रताप सिंह सिंघवी की अब वसुंधरा राजे के बजाय सीएम भजनलाल कैंप से ज्यादा नजदीकियां हैं. वहगीं उनकी दुष्यंत सिंह से अनबन की खबरें लगातार आती रहती हैं. सिंघवी अब अपना भविष्य वसुंधरा राजे के बजाय भजनलाल शर्मा के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं. बारां में नये नेतृत्व को उभारने और युवाओं केा ज्यादा तवज्जो देने से सिंघवी जैसे नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

और भी बड़े नेताओं की कमी खली

यहीं नहीं अंता उपचुनाव से न केवल सिंघवी बल्कि मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कल्पना देवी, संदीप शर्मा जैसे मंत्री और विधायकों की भी दूरी खबरों में रही. चुनाव हारने के बाद अब यही कहा जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे इन तमाम नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए बुलवाती तो शायद अंता उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में होते.

कांग्रेस के भाया ने जीता था रण

बहरहाल अंता में प्रमोद जैन भाया की जीत के बाद हाडौती भविष्य की सियासी तस्वीर बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं. पार्टी कब हार का विश्लेषण करेगी और किनको जिम्मेदार ठहराया जायेगा? ये तो अभी साफ नहीं है पर इस चुनाव के नतीजों ने दिग्गजों की साख पर सवाल खड़े कर दिये हैं. वसुंधरा राजे के लिए ये हार बर्दाश्त से परे है एक तरफ अपने ही घर में अपनों की दूरी और अंदरखाने विरोधी का साथ देने की चर्चाओं ने राजे की लोकप्रियता को संदेह में लाकर खड़ा कर दिया है.

