/जयपुर में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा ऐतिहासिक स्वागत! एयरपोर्ट से मुख्यालय तक 11 जगह बिछेंगे ‘पलक पांवड़े’

Rajasthan News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को पहली बार राजस्थान दौरे पर आएंगे. जयपुर से टोंक तक भव्य स्वागत होगा. 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक 11 स्थानों पर कार्यकर्ता जोरदार स्वागत करेंगे.
Rajasthan Politics News: राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे नितिन नबीन का 'पधारो म्हारे देश' की तर्ज पर भव्य स्वागत होगा. जयपुर एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक नितिन नबीन के स्वागत में पलक पांवड़े बिछाए जाएंगे. इस दौरान लगभग एक दर्जन स्थानों पर अलग अलग प्रकार से स्वागत किया जाएगा. बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वागत की जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन प्रदेश 27 अप्रैल राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. नितिन नबीन टोंक में प्रदेश के 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे तथा दो कार्यालयों का शिलान्यास करेंगे. कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से हेलीकॉप्टर से टोंक जाएंगे. टोंक में नबीन जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. टोंक में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद आमजन और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. इस दौरान कार्यक्रम में टोंक के साथ ही सात जिलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही 6 अन्य जिला कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे. इसके बाद नितिन नबीन टोंक से हेलीकॉप्टर से जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे. यहां से उन्हें भव्य स्वागत के साथ जयपुर प्रदेश कार्यालय लाया जाएगा.
तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर
राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन के इस दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है. बीजेपी प्रदेश मदन राठौड़ पदाधिकारियों के साथ ही अलग अलग स्तर पर बैठकें कर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को ऐतिहासिक बनाने पर जोर दे रहे हैं. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शहर के विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, सांसद मंजू शर्मा आदि कई नेता मौजूद थे. इससे पहले भी राठौड़ ने मोर्चा अध्यक्षों की बैठक लेकर उन्हें स्वागत की अलग अलग जिम्मेदारी दी है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. जयपुर एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा. प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक भी शामिल होंगे. इस दौरान वे भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे और संगठन विस्तार को लेकर मार्गदर्शन देंगे.
11 प्रमुख स्थानों पर होगा स्वागत
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सुबह करीब 10 बजे जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे
-जयपुर हवाई अड्डे से टोंक के लिए रवाना होंगे
-टोंक से वापस हेलीकॉप्टर से दोपहर ढाई बजे जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे
-जयपुर हवाई अड्डे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक 11 प्वॉइंट पर स्वागत किया जाएगा
-जयपुर एयरपोर्ट में बीजेपी पदाधिकारी स्वागत करेंगे
-जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बगरू,चाकसू, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता करेंगे स्वागत
-जवाहर सर्किल पत्रिका गेट के बाहर जयपुर देहात, फुलेरा, बस्सी और दूदू विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता
-डब्ल्यूटी पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र
-शिक्षा संकुल पर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र
-कनोडिया पर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र
-जेडीए सर्किल पर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र
-रामबाग पर हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र
अंबेडकर सर्किल पर सिविल लाइंस और चौमूं विधानसभा क्षेत्र
-22 गोदाम होटल होलिडे इन पर एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा को दी जिम्मेदारी
-राजमहल पैलेस पर महिला मोर्चा की ओर से, एक रंग की साड़ियों में होगी महिलाएं
-बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर एससी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगी
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