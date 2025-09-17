PM मोदी के जन्मदिन पर मदन राठौड़ ने सुनाया यादगार किस्सा, जब पीएम ने अपने हाथ से पिलाई थी चाय

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर से बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं. इस खास मौके पर बीजेपी ने 'My Modi Story' कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत नेता पीएम मोदी के साथ अपने यादगार पल साझा कर रहे हैं. इसी कड़ी में राजस्थान बीजेपी प्रमुख मदन राठौड़ ने एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाई, जो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की सादगी और विनम्रता को दर्शाती है.



मदन राठौड़ ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ कई बार रहने का अवसर मिला. यह बात तब की है जब मोदी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे. राठौड़ अपने साथ पाली के कुछ व्यापारियों को लेकर मोदी के कार्यालय पहुंचे. जब मोदी ने उनसे चाय के लिए पूछा, तो व्यापारियों में से एक, पुष्पराज भंडारी ने चुलबुले अंदाज में हां कह दिया.

जब पीएम मोदी ने अपने हाथ से पिलाई चाय

उस समय कार्यालय में कोई स्टाफ नहीं था. मदन राठौड़ बताते हैं कि “नरेंद्र मोदी स्वयं उठे और पैंट्री की ओर चले गए. उन्होंने खुद ही चाय बनानी शुरू कर दी.” राठौड़ दौड़े और बोले कि मैं बनाऊंगा चाय, आप आराम करें. लेकिन मोदी मुस्कुराते हुए बोले, “नहीं‑नहीं, मैं चाय वाला हूं — मैं ही बनाऊंगा और मैं ही पिलाऊंगा.” मोदी ने अपने हाथ से आठों व्यापारियों को चाय पिलाई. इस घटना को याद करते हुए राठौड़ ने बताया कि उन व्यापारियों में से एक, भंवरलाल नाटा, आज भी उस पल को गर्व से याद करते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बनाकर पिलाई थी. यह घटना पीएम मोदी की विनम्रता और सहजता का एक जीवंत उदाहरण है, जो उन्हें आम आदमी से जोड़ती है.

जन्मदिन की शुभकामनाएं

एक अन्य वीडियो में मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. हम चाहते हैं कि आप हजारों साल जिएं और आपने इस देश का जो मान बढ़ाया है, उसमें निरंतर वृद्धि करते रहें. आम आदमी के जीवनस्तर को सुदृढ़ करने के लिए आपने जो योजनाएं दी हैं, वो और मजबूत बनें. आपके नेतृत्व में हमारा देश प्रगति करे और आत्मनिर्भर बनने की आपकी योजनाएं फलीभूत हों.” यह कहानी पीएम मोदी के उस व्यक्तित्व को दर्शाती है, जो उन्हें जन-नेता बनाता है और लोगों के दिलों में खास जगह दिलाता है.

