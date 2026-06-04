/राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव

Satish Poonia: राजस्थान की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी की ओर से जैसे ही उनके नाम पर मुहर लगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई. पूनियां को लंबे समय से संगठन में मजबूत पकड़ और जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े नेता के तौर पर जाना जाता है.

सतीश पूनियां का राजनीतिक सफर काफी सक्रिय और लगातार संगठनात्मक भूमिकाओं से भरा रहा है. वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. वे कई वर्षों से संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते हुए पार्टी की नीतियों और चुनावी रणनीतियों का हिस्सा रहे हैं. उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सीधा संवाद बनाए रखते हैं.

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राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनकी एक फेसबुक पोस्ट फिर से चर्चा में आ गई है. पोस्ट में उन्होंने शतरंज की बिसात के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा - “वही व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है, जो आगे होने की दौड़ ही छोड़ देता है.” इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और मौजूदा हालात से जोड़कर देख रहे हैं.

सियासी जानकारों का कहना है कि पूनियां की यह पोस्ट सिर्फ एक साधारण विचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे संकेत भी छिपे हो सकते हैं. तस्वीर में उनका गंभीर अंदाज और शतरंज की बिसात पर ध्यान केंद्रित करना यह दिखाता है कि वे राजनीतिक परिस्थितियों को बेहद बारीकी से समझते हैं और हर कदम सोच-समझकर उठाते हैं.

भाजपा के भीतर भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूनियां का संगठनात्मक अनुभव पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने में मदद कर सकता है. राज्यसभा में उनकी मौजूदगी से राजस्थान की आवाज और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.

फिलहाल उनके नामांकन और सोशल मीडिया पोस्ट दोनों ही राजस्थान की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्यसभा में उनकी भूमिका क्या रहती है और आने वाले समय में वे राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह अपनी छाप छोड़ते हैं.