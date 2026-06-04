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राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव

Rajasthan News: भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. जिसके बाद उनकी फेसबुक पोस्ट “दौड़ छोड़ देने” पर फिर से सियासी चर्चा तेज हो गई है. संगठन में मजबूत पकड़ वाले पूनियां अब राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 04, 2026, 08:22 PM|Updated: Jun 04, 2026, 08:22 PM
राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव
Image Credit: Satish Poonia

Satish Poonia: राजस्थान की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी की ओर से जैसे ही उनके नाम पर मुहर लगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई. पूनियां को लंबे समय से संगठन में मजबूत पकड़ और जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े नेता के तौर पर जाना जाता है.

सतीश पूनियां का राजनीतिक सफर काफी सक्रिय और लगातार संगठनात्मक भूमिकाओं से भरा रहा है. वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. वे कई वर्षों से संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते हुए पार्टी की नीतियों और चुनावी रणनीतियों का हिस्सा रहे हैं. उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सीधा संवाद बनाए रखते हैं.

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राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनकी एक फेसबुक पोस्ट फिर से चर्चा में आ गई है. पोस्ट में उन्होंने शतरंज की बिसात के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा - “वही व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है, जो आगे होने की दौड़ ही छोड़ देता है.” इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और मौजूदा हालात से जोड़कर देख रहे हैं.

सियासी जानकारों का कहना है कि पूनियां की यह पोस्ट सिर्फ एक साधारण विचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे संकेत भी छिपे हो सकते हैं. तस्वीर में उनका गंभीर अंदाज और शतरंज की बिसात पर ध्यान केंद्रित करना यह दिखाता है कि वे राजनीतिक परिस्थितियों को बेहद बारीकी से समझते हैं और हर कदम सोच-समझकर उठाते हैं.

भाजपा के भीतर भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूनियां का संगठनात्मक अनुभव पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने में मदद कर सकता है. राज्यसभा में उनकी मौजूदगी से राजस्थान की आवाज और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.

फिलहाल उनके नामांकन और सोशल मीडिया पोस्ट दोनों ही राजस्थान की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्यसभा में उनकी भूमिका क्या रहती है और आने वाले समय में वे राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह अपनी छाप छोड़ते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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