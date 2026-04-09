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रिफाइनरी-मेट्रो को लेकर BJP का डबल अटैक, ‘3 घंटे में विकास’ बनाम कांग्रेस की बयानबाजी पर तंज

Rajasthan News: रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार को लेकर केंद्र के फैसले से बीजेपी गदगद है. नेताओं ने इसे ‘डबल इंजन’ सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कांग्रेस पर हमला बोला. तीन घंटे के दौरे में दो बड़ी सौगात मिलने का दावा, रोजगार व विकास को लेकर बड़े वादे भी किए गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 09, 2026, 10:12 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 10:12 PM IST

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रिफाइनरी-मेट्रो को लेकर BJP का डबल अटैक, ‘3 घंटे में विकास’ बनाम कांग्रेस की बयानबाजी पर तंज

Jaipur News: केंद्र सरकार की ओर से रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार को लेकर लिए गए फैसलों के बाद प्रदेश बीजेपी और सरकार दोनों गदगद नजर आ रहे हैं. इन परियोजनाओं को ‘डबल इंजन’ सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाई गई. प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार को प्रदेश के विकास की बड़ी छलांग बताते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछली सरकार इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में नाकाम रही. साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए तीखा पलटवार भी किया गया.

तीन घंटे में मिली ‘दो बड़ी सौगात’
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस नेता बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के छोटे-छोटे दौरे भी प्रदेश के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के महज तीन घंटे में ही रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार जैसी अहम परियोजनाएं मिली हैं. कांग्रेस के नेताओं को समझ आ गया होगा कि सीएम के तीन घंटे के दिल्ली दौरे से क्या , कुछ प्रदेश और जनता को मिला.

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बेढम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री 'रिचार्ज' करवाने दिल्ली जाया करते थे, जबकि अब उसी समय में विकास की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं.
उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि 2.14 लाख परिवारों को आवास सहायता, 2.91 लाख शौचालयों का निर्माण और 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना की जा चुकी है.

अपराध में कमी, ‘जंगलराज’ से सुधार का दावा
बेढम ने कानून व्यवस्था पर भी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 16% की कमी आई है, जबकि हत्या के मामलों में 50% तक गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कांग्रेस शासन को “जंगलराज” करार देते हुए दावा किया कि वर्तमान सरकार ने हालात में बड़ा सुधार किया है.

पीएम के हस्तक्षेप से रिफाइनरी को मिली रफ्तार
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रस्तावित है. बीजेपी और राज्य सरकार की ओर से राजस्थान आने पर भव्य स्वागत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद सभी अड़चनें दूर हुईं. इसके लिए 79 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह योजना राजस्थान का आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा. इससे रिफाइनरी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा.
पूनिया के मुताबिक, इस रिफाइनरी से करीब 25 हजार प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वहीं जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत लागत वहन करेंगी, जिससे परियोजना को गति मिलेगी.

सतीश पूनिया ने मेट्रो के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे जयपुर को ट्रेफिक जाम से राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने 13 हजार 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है . शहर में 30 लाख लोग इस रूट पर यात्रा करते हैं . पूनियां ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिक का जीवन बदलने की योजनाएं दी. नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 वर्षों में बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया है. देश का मेट्रो नेटवर्क विश्व का का तीसरा बड़ा रेलवे नेटवर्क है. तंज कसते हुए कहा कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ मेट्रो को कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे शुरू किया. यह योजना राजस्थान सरकार के खर्च पर थी और इसमें 10 लाख रुपए प्रतिदिन का मेट्रो का घाटा हो रहा है.\

इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा पर फोकस
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से काम कर रही है. उन्होंने रामसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल लाने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पेयजल और सिंचाई दोनों समस्याओं का समाधान होगा.

बैरवा ने यह भी बताया कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है. साथ ही सड़कों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है.

इधर रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार को लेकर जहां सरकार और संगठन उत्साहित हैं, वहीं इसे लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है. भाजपा जहां इसे ‘डबल इंजन’ की ताकत बता रही है, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधकर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश भी साफ नजर आ रही है.

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