/6 जून से पहले सियासत गरम! कॉक्रोच पार्टी पर BJP का तंज, रामलाल बोले- भारत नहीं, दुनिया से आते हैं फॉलोवर

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Rajasthan Politics News: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की ओर से 6 जून को भारत लौटकर प्रदर्शन करने की घोषणा के बाद राजस्थान की राजनीति में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है. अभिजीत दिपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही है. वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि यह एक सोशल मीडिया आधारित मूवमेंट है, जिसके फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए और जो हकदार है उसे सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उनका कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता से चल रही है और कोई भी आरोपी कानून की कार्रवाई से बच नहीं पाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी.
दरअसल, अभिजीत दिपके ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि वे 6 जून को भारत लौट रहे हैं. उनका कहना है कि नीट परीक्षा विवाद और कथित पेपर लीक मामले से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. इसी वजह से वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में प्रदर्शन करेंगे.
अभिजीत दिपके का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होना जरूरी है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि इस मांग के समर्थन में ऑनलाइन याचिका को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है.
दिपके ने कहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद वे प्रशासन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे. उनके अनुसार यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार देता है और उनका प्रस्तावित प्रदर्शन इसी अधिकार के तहत होगा.
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया मूवमेंट के रूप में पहचान बना चुकी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके लाखों फॉलोअर्स बताए जाते हैं और युवाओं के बीच इसकी चर्चा भी बढ़ी है. अब 6 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर मिले समर्थन का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है और इस मुद्दे पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है.
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