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युवाओं को लेकर 'सियासी जंग', राहुल गांधी के युवा संवाद पर BJP का काउंटर प्लान तैयार

Rajasthan News: बीजेपी और कांग्रेस युवाओं को साधने में जुटी, राहुल गांधी 17 जून को कोटा से युवा संवाद शुरू करेंगे. बीजेपी ने काउंटर रणनीति तैयार कर गांव, बूथ और संगठन के जरिए युवाओं से सीधा संपर्क बढ़ाया. पंचायत-निकाय चुनाव से पहले दोनों दलों में युवा राजनीति तेज हो गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 15, 2026, 06:00 PM|Updated: Jun 15, 2026, 06:00 PM
युवाओं को लेकर 'सियासी जंग', राहुल गांधी के युवा संवाद पर BJP का काउंटर प्लान तैयार
Image Credit: Rajasthan Politics News

Rajasthan Politics News: बीजेपी और कांग्रेस अब अपनी राजनीति को युवाओं पर फोकस कर रहे हैं. यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दल युवाओं को साधने के लिए जुट गए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को कोटा से युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इसे लेकर अपना काउंटर प्लान तैयार कर लिया है. बीजेपी अब गांव, युवा और संगठन के बूते चुनावी रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी नेताओं का दावा है कि युवा केवल नारों से नहीं, बल्कि विकास और परिणामों से जुड़ना चाहता है. आखिर पंचायत और निकाय चुनावों से पहले युवाओं पर इतना फोकस क्यों है और बीजेपी राहुल गांधी की युवा राजनीति का जवाब किस तरह देने की तैयारी में है.

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर युवा बड़ा चुनावी केंद्र बनने जा रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को कोटा से युवा संवाद कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं. कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज से जुड़ने की कोशिश बता रही है, वहीं बीजेपी इसे पंचायत और निकाय चुनावों से पहले माहौल बनाने की राजनीतिक कवायद मान रही है. यही वजह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले अपना काउंटर प्लान तैयार कर लिया है. बीजेपी पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है.

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पंचायत-निकाय चुनाव से पहले युवा फोकस
- 17 जून को कोटा में राहुल गांधी का युवा संवाद
- बीजेपी ने तैयार किया काउंटर प्लान
- युवा, गांव और संगठन पर विशेष जोर
- पंचायत-निकाय चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश
- बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का जोधपुर दौरा

बीजेपी युवा मोर्चा का कहना है कि पार्टी की राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की सोच पर आधारित है. इसी सोच के तहत प्रदेशभर में कई स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी ने "12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के" अभियान शुरू किया है. 5 जून से 21 जून तक चल रहे इस अभियान के तहत कॉलेज संपर्क, युवा संवाद, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनभागीदारी आधारित आयोजन किए जा रहे हैं. पार्टी का मानना है कि युवाओं तक पहुंच केवल मंचों और सभाओं से नहीं बल्कि जमीनी स्तर के संपर्क से बनती है. इसी सोच के तहत पार्टी ने "बूथ टू यूथ संपर्क अभियान" को गति दी है. इस अभियान के जरिए गांव और बूथ स्तर तक युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है. रोजगार, भर्ती परीक्षाएं, सरकारी योजनाएं और स्थानीय नेतृत्व जैसे मुद्दों पर युवाओं को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

बीजेपी का युवा संपर्क मॉडल
- बूथ टू यूथ संपर्क अभियान,
- गांव-गांव तक युवा संवाद सम्पर्क
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच
- रोजगार और कौशल विकास पर फोकस
- पंचायत चुनाव तक मजबूत युवा नेटवर्क

बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गोरा का कहना है कि युवाओं को संगठन से जोड़ने के साथ-साथ भाजपा प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत युवा कार्यकर्ताओं को डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वैचारिक संवाद और संगठनात्मक कार्यशैली की ट्रेनिंग दी जा रही है. बीजेपी इसे भविष्य के नेतृत्व निर्माण का अभियान बता रही है. पार्टी का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनावों में युवा मोर्चा की भूमिका निर्णायक हो सकती है.

राहुल गांधी के प्रस्तावित युवा संवाद कार्यक्रम पर बीजेपी केवल संगठनात्मक प्रतिक्रिया ही नहीं दे रही बल्कि राजनीतिक हमला भी बोल रही है. शंकर गोरा और अन्य बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को अब युवाओं की याद आ रही है, लेकिन जब उसकी सरकार थी तब पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया. तब वो लोग कहां थे. कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे को भी कांग्रेस सरकार की विफलता से जोड़ रही है. भाजपा का दावा है कि भजनलाल सरकार ने पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई कर युवाओं का भरोसा जीतने का काम किया है.

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार राजस्थान की आबादी में युवाओं का बड़ा हिस्सा है और पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है. यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल युवाओं को अपने राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला रहे हैं. कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है तो भाजपा संगठन, सरकार की योजनाओं और बूथ नेटवर्क के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने में जुटी है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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