'क्यों दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं, खुद शीशे के घर में बैठे हैं', पूर्व CM के ट्वीट पर मदन राठौड़ की सलाह

Rajasthan Politics News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया पर ट्वीट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनको सलाह दी है. राठौड़ ने कहा कि क्यों दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं जबकि खुद शीशे की दीवार में बैठे हैं. साथ ही अवैध खनन को लेकर जूली के बयान पर राठौड़ ने कहा कि अवैध खनन के पाप का श्री गणेश गहलोत राज में हुआ है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला उठाया. इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि क्यों दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं, खुद शीशे के घर में बैठे हैं. गहलोत सरकार के समय उसी कन्हैयालाल ने शिकायत की थी कि मुझे जान-माल को खतरा है और सुरक्षा की मांगी थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दिला सके. यह गलती किसकी है? जिनसे खतरा है उन्हें डिटेन करते सुरक्षा दिलाते, जान तो चली गई अब राजनीति कर रहे हैं, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए.

हालांकि राठौड़ ने कहा कि यह बात सही है, न्याय मिलना चाहिए. हमारी सरकार और NIA ने केस ऑफिसर स्कीम के तहत अफसर लगा रखा है. कानूनी प्रक्रिय में समय लग रहा है, जो असहनीय है. आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं. कन्हैया लाल हत्याकांड ही नहीं, बल्कि किसी भी घटना पर दंड दिलवाना हमारा कर्तव्य है. जांच पैरवी करना हमारा कर्तव्य है.

अवैध खनन का पाप किसने किया ?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अवैध खनन का मामला उठाने पर कहा कि जूली साहब एक संजीदा नेता हैं, लेकिन यह बताएं कि अवैध खनन का पाप किसने किया? खदानों के टेंडर समय पर और व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं किए गए. व्यवस्थित रूप से खान आवंटित कर देते तो अवैध खनन होता ही नहीं. अवैध खनन को किसने बढ़ावा दिया. अवैध खनन का पाप उन्होंने किया और हमारे माथे मढ रहे हैं. कानून कानून का काम करेगा चाहे मैने गलत किया तो मुझे सजा मिलेगी और उन्होंन गलत किया है तो उन्हें सजा मिलेगी. पाप का श्रीगणेश गहलोत के राज में हुआ है.

मिड डे मील घोटाले में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के बेटों का नाम होने पर राठौड़ ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, किसी के हकों कुठाराघात नहीं करने देंगे. कानून में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो.

कांग्रेस ने गांधीजी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीबी जीरामजी को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी का सम्मान करती है. कांग्रेस ने तो गांधी के नाम राजनीतिक रोटियां सेंकी, कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया. महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस एक आंदोलन है और देश आज़ाद होने के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया. राजनीति करते राजनीतिक रोटियां सेकते रहे. कांग्रेस समाप्त हो गई कांग्रेस के मूल स्वरूप को समाप्त कर दिया गया. पहले दो बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह था, फिर गाय-बछड़ा, और अब हाथ का पंजा यह कौनसी विचारधारा की कांग्रेस है, यह सवाल उठता है. उन्होंने कहा कि आरएसएस ने प्रात: स्मरण में महात्मा गांधी सहित महापुरूषों को स्मरण किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हम गांधीवादी समाजवाद को मानते हैं, लेकिन गांधी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का विरोध करते हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीबी जी राम जी योजना पर बोलते हुए कहा कि यदि योजना के नाम में राम का नाम आता है, तो उस पर आपत्ति क्यों की जा रही है. वीबी जी रामजी पर तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि जहां पहले 100 दिन का रोजगार था, उसे हमने 125 दिन किया है. आदिवासी क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार दिया गया है. कृषि क्षेत्र में बुवाई के समय ब्रेक की व्यवस्था की गई है. भ्रष्टाचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. पहले बाहर नौकरी करने वाले लोग जॉब कार्ड के आधार पर गबन करते थे, अब ऐसा नहीं होगा. कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री रमेश मीणा ने स्वयं घोटाले की बात स्वीकार की थी. हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है. ऐसे में कांग्रेस को तो भाजपा सरकार को धन्यवाद देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता को रोजगार चाहिए और सरकार रोजगार दे रही है. 15 दिन में भुगतान की गारंटी दी गई है. राज्य दे या केंद्र दे इससे जनता को क्या मतलब है. हमने बिचौलियों को खाने नहीं दिया. पूरा मजदूर के खाते में जा रहा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मानसरोवर क्षेत्र में हुई दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे में निर्दोष लोग घायल हुए हैं तथा जनहानि भी हुई है. सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी लेकिन ऐसी घटनाएं अत्यंत दुखद हैं और इन पर गंभीर चिंतन करना चाहिए है. उन्होंने कहा कि समाज में भी जागरूकता पैदा करने की जरूरत है. मुझे नहीं पता कि शराब पीकर चला रहे थे, इसकी जांच की जा रही है. वाहन चलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. किसी भी व्यक्ति को तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए. समय प्रबंधन के साथ सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता देना जरूरी है. कानून अपना काम करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों से कुशलक्षेम जानी और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

