Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जांच से पहले ही क्लीन चिट? गौतम दक के बचाव में उतरे BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़

जांच से पहले ही क्लीन चिट? गौतम दक के बचाव में उतरे BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़

Rajasthan News: डूंगला थाना विवाद में एफआईआर का सामना कर रहे सहकारिता मंत्री गौतम दक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का समर्थन मिला. राठौड़ ने कहा कि दक को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और ऐसा नहीं लगता कि वे अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि मामले की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 30, 2026, 04:21 PM|Updated: May 30, 2026, 04:21 PM
जांच से पहले ही क्लीन चिट? गौतम दक के बचाव में उतरे BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़
Image Credit: Madan Rathore Defends Gautam Dak

Gautam Dak: राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दक से जुड़े विवाद के बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है. डूंगला थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौच और अभद्र व्यवहार के आरोपों के बाद जहां मंत्री गौतम दक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं मदन राठौड़ ने उनसे बातचीत के बाद उनका पक्ष सामने रखा है. राठौड़ ने कहा कि उन्होंने गौतम दक से टेलीफोन पर बात की है और व्यक्तिगत रूप से उन्हें लंबे समय से जानते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों साथ में विधायक रहे हैं और उनके अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं लगता कि गौतम दक किसी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे.

मदन राठौड़ ने कहा कि किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है या किसी की खिंचाई की गई हो, यह संभव है, लेकिन पूरे मामले में कितना सच है और कितना मनगढ़ंत, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि गौतम दक ने उनसे कहा कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं. हालांकि राठौड़ के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठने लगा है कि जांच पूरी होने से पहले मंत्री को क्लीन चिट देना कितना उचित है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ डूंगला थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौच, धमकी और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पुलिस प्रकरण संख्या 18/2026 की जांच के सिलसिले में ईडरा निवासी धनराज खारोल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. पुलिस का आरोप है कि पूछताछ के दौरान धनराज ने मंत्री गौतम दक का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की.

एफआईआर के अनुसार बाद में मंत्री गौतम दक ने थाना प्रभारी को फोन कर थाने के बाहर बुलाया. आरोप है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मंत्री ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें धमकाया और ट्रांसफर कराने तक की बात कही. पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्री ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई और सार्वजनिक रूप से पुलिसकर्मियों को अपमानित किया.

मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया जब कथित बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. करीब तीन मिनट की इस रिकॉर्डिंग में कथित रूप से गाली-गलौच और तीखी बातचीत सुनाई देती है. सोशल मीडिया पर इस ऑडियो को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आईं और पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया.

हालांकि मंत्री गौतम दक ने वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज को अपनी मानने से इनकार किया है. दूसरी ओर पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब सभी की नजर पुलिस जांच और उसके निष्कर्ष पर टिकी हुई है. वहीं मदन राठौड़ के बयान के बाद इस मामले में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

'सोने की खान' दुकान के नाम पर खूनी खेल, कैंपर से कार ठोकी कारोबारी पर लाठी-सरियों से हमला

राहुल गांधी से हिस्ट्रीशीटर की मुलाकात पर बवाल! 14 मुकदमों का खुलासा, पुलिस रिकॉर्ड से मचा सियासी तूफान

रेगिस्तान में उठा रेत का महा बवंडर, बीकानेर के आसमान में धूल का गुबार, देखें तस्वीरें

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!

Banswara: खाना खाते ही एक ही परिवार के 6 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, होने लगी उल्टी और दस्त

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

Rajasthan Weather: मौसम ने जयपुर से झालावाड़ तक मचाई तबाही, ट्रांसफार्मर फटा, बिजली गुल, 2 की मौत

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, राजस्थान के इन 9 शहरों की 1 जून से बदलने जा रही है किस्मत

आज इन जिलों को झमाझम भिगोएंगे काले बदरा, वज्रपात से भी बचने का रखें इंतजाम!

कोटपूतली में 25 बदमाशों ने किया हमला, तोड़े ऑफिस के शीशे और गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़

CM भजनलाल का भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस', 103 अफसर सस्पेंड, 6 को दिखाया बाहर का रास्ता

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

कौन हैं SP बी. आदित्य, जिन्हें मिलेगा राजस्थान DGP डिस्क सम्मान, प्रतापगढ़ पुलिस में छाई खुशी

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

जोधपुर में पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की वजह, बीच-बचाव करने आई गर्भवती बहन को मारी लात

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर अपनी मिर्चों के लिए है दुनिया में फेमस!

डूंगरपुर मिड डे मील टेंडर में बड़ा खेल, शिकायत के आधे घंटे में जारी हुआ वर्क ऑर्डर

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच, राजस्थान में NIA की ताबड़तोड़ रेड से मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार

अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश

क्या टिटहरी के अंडे देते हैं बारिश का संकेत? राजस्थान की लोकमान्यताओं में फिर बढ़ी दिलचस्पी

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

जयपुर समेत 7 संभागों में 'सुपर वीकेंड',आज और कल आंधी-बारिश का अलर्ट, 45°C वाले टॉर्चर से मिलेगी बड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग की चेतावनी

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग, जयपुर सर्राफा बाजार में एक दिन में इतना बढ़ा भाव, पढ़ें आज का रेट

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Tags:
rajasthan politics news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जोधपुर-भगत की कोठी के बीच बिछेगी तीसरी रेल लाइन, 24 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

जोधपुर-भगत की कोठी के बीच बिछेगी तीसरी रेल लाइन, 24 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

Rajasthan Government Project
2

जिसे मृत मान बैठे थे लोग, वो 10 साल बाद अचानक लौट आई घर! पढ़े पूरी कहानी

Pratapgarh news
3

घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

Rajasthan news
4

अनु मीणा सुसाइड केस में पति की गिरफ्तारी की मांग तेज, परिवार पहुंचा राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास

Jaipur News
5

24 साल बाद भरेगा जयपुर का रामगढ़ बांध! अगले महीने से ₹2300 करोड़ का काम शुरू

Jaipur News