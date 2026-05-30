/जांच से पहले ही क्लीन चिट? गौतम दक के बचाव में उतरे BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़

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Rajasthan News: डूंगला थाना विवाद में एफआईआर का सामना कर रहे सहकारिता मंत्री गौतम दक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का समर्थन मिला. राठौड़ ने कहा कि दक को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और ऐसा नहीं लगता कि वे अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि मामले की जांच जारी है.
Gautam Dak: राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दक से जुड़े विवाद के बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है. डूंगला थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौच और अभद्र व्यवहार के आरोपों के बाद जहां मंत्री गौतम दक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं मदन राठौड़ ने उनसे बातचीत के बाद उनका पक्ष सामने रखा है. राठौड़ ने कहा कि उन्होंने गौतम दक से टेलीफोन पर बात की है और व्यक्तिगत रूप से उन्हें लंबे समय से जानते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों साथ में विधायक रहे हैं और उनके अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं लगता कि गौतम दक किसी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे.
मदन राठौड़ ने कहा कि किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है या किसी की खिंचाई की गई हो, यह संभव है, लेकिन पूरे मामले में कितना सच है और कितना मनगढ़ंत, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि गौतम दक ने उनसे कहा कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं. हालांकि राठौड़ के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठने लगा है कि जांच पूरी होने से पहले मंत्री को क्लीन चिट देना कितना उचित है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ डूंगला थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौच, धमकी और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पुलिस प्रकरण संख्या 18/2026 की जांच के सिलसिले में ईडरा निवासी धनराज खारोल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. पुलिस का आरोप है कि पूछताछ के दौरान धनराज ने मंत्री गौतम दक का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की.
एफआईआर के अनुसार बाद में मंत्री गौतम दक ने थाना प्रभारी को फोन कर थाने के बाहर बुलाया. आरोप है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मंत्री ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें धमकाया और ट्रांसफर कराने तक की बात कही. पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्री ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई और सार्वजनिक रूप से पुलिसकर्मियों को अपमानित किया.
मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया जब कथित बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. करीब तीन मिनट की इस रिकॉर्डिंग में कथित रूप से गाली-गलौच और तीखी बातचीत सुनाई देती है. सोशल मीडिया पर इस ऑडियो को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आईं और पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया.
हालांकि मंत्री गौतम दक ने वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज को अपनी मानने से इनकार किया है. दूसरी ओर पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब सभी की नजर पुलिस जांच और उसके निष्कर्ष पर टिकी हुई है. वहीं मदन राठौड़ के बयान के बाद इस मामले में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है.
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