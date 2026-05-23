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मोदी सरकार @12: हर जिले में 500 VIP से संपर्क, 1000 जगहों पर वर्कशॉप, BJP के इस महा-अभियान का पूरा रोडमैप

Rajasthan News: बीजेपी 5 जून से 21 जून तक मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देशभर में मेगा जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें मीडिया संवाद, जनकल्याण शिविर, वृक्षारोपण, योग, प्रदर्शनी और गांव-गांव संपर्क कार्यक्रम शामिल होंगे, ताकि सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा सकें.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 23, 2026, 04:37 PM|Updated: May 23, 2026, 04:41 PM
मोदी सरकार @12: हर जिले में 500 VIP से संपर्क, 1000 जगहों पर वर्कशॉप, BJP के इस महा-अभियान का पूरा रोडमैप
Image Credit: AI

Modi Govt @ 12: बीजेपी अब मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक अभियान चलाने जा रही है. बीजेपी का 5 जून से 21 जून तक देशभर में मेगा जनसंपर्क अभियान चलेगा. जिसमें मीडिया संवाद से लेकर जन कल्याण शिविर, पर्यावरण अभियान, योग दिवस, प्रदर्शनी और गांव-गांव तक संपर्क कार्यक्रम होंगे. पार्टी की ओर से पूरे अभियान का विस्तृत रोडमैप तय किया गया है. क्या है बीजेपी का यह मिशन 12 साल और राजस्थान में इसकी क्या रणनीति रहने वाली है.

बारह साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 जून को एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सत्ता और संगठन की ओर से व्यापक जन सम्पर्क के लिए मेगा अभियान हाथ में लिया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को भेजे गए पत्र में 5 से 21 जून 2026 तक चलने वाले कार्यक्रमों का पूरा खाका तैयार किया गया है. इस अभियान की थीम , 'बारह साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के' रखी गई है. बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. अब इन्हीं योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर बड़ा आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रही है. इसके तहत बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक्टिविटी, जनसंपर्क, शिविर, प्रदर्शनी और संवाद किए जाएंगे.

जनता के बीच जाएंगे जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी

अभियान की शुरुआत मीडिया संवाद कार्यक्रम से होगी. इसमें 8 जून से 12 जून के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया संवाद होगा, जबकि 11 और 12 जून को बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मीडिया से रूबरू होंगे. गैर बीजेपी राज्यों में भी केंद्रीय मंत्री और विधायक दल के नेता सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे. इसके साथ ही 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलेगा. इस दौरान जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जाएंगे.

हर जिले में कम से कम 500 महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क साधने का लक्ष्य

बीजेपी ने इस अभियान को केवल राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ने की कोशिश की है. अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, विकास स्थलों का भ्रमण, विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. हर जिले में कम से कम 500 महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क साधने का लक्ष्य भी तय किया गया है. इस दौरान सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष प्रवास करेंगे.

12 जून से जनकल्याण शिविर
अभियान के तहत 12 जून से 20 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे. इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया जाएगा. बीजेपी ने विशेष रूप से आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और अन्य योजनाओं पर फोकस रखने के निर्देश दिए हैं. पार्टी संगठन को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को शिविर तक लाया जाए. बीजेपी इस पूरे अभियान को बड़े जन उत्सव के रूप में पेश करने की तैयारी में है. हर जिले में तीन दिन की प्रदर्शनी आयोजित होगी जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा. इसके साथ ही ऑन-द-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता, वॉक्स-पॉप वीडियो रिकॉर्डिंग और लाभार्थियों के अनुभव साझा कराने जैसे कार्यक्रम भी होंगे. प्राकृतिक खेती को लेकर भी पार्टी बड़ा अभियान चलाएगी. कम से कम एक हजार स्थानों पर विशेषज्ञों के जरिए प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है.

5 जून को “एक पेड़ मां के नाम” अभियान
विश्व पर्यावरण दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भी बीजेपी ने अपने इस अभियान से जोड़ दिया है. 5 जून को “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत हर मंडल में वृक्षारोपण किया जाएगा. वहीं 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग कार्यक्रम होंगे. पार्टी ने आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए हैं और जहां संभव हो वहां एक सप्ताह के योग प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे.

जिला कार्यशालाओं की डेडलाइन 31 मई तय
अभियान की मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी ने प्रदेश और जिला स्तर पर अलग-अलग टोलियां बनाने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी के संयोजन में वरिष्ठ पदाधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है. जबकि जिला स्तर पर 4 सदस्यों की टोली अभियान की निगरानी करेगी. इसके अलावा प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई जा रही है जो पूरे अभियान की निगरानी के साथ ही सरल एप पर अपलोड भी करेगी. अभियान को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है और एक दो दिन में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी. जिला कार्यशालाओं की डेडलाइन 31 मई तय की गई है. पार्टी ने सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन को भी समन्वित तरीके से चलाने की रणनीति बनाई है.

कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश

राजस्थान में भी बीजेपी इस अभियान को पूरी ताकत के साथ चलाने की तैयारी में है. निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह अभियान बीजेपी के लिए संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव करने का बड़ा मौका माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस अभियान के जरिए एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना चाहती है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश भी करेगी.
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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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