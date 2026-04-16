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घोषणा के बाद भी नहीं हुई BJP कार्यकर्ताओं की सुनवाई, क्या ‘मंत्री दरबार’ सिर्फ कागजों तक सीमित?

Rajasthan News: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 3 महीने से बंद कार्यकर्ता सुनवाई फिर शुरू होने की घोषणा, लेकिन 10 दिन बाद भी तैयारी नहीं. बार-बार स्थगन से कार्यकर्ताओं में नाराज़गी, विपक्ष ने भी घेरा-अब सवाल, क्या सुनवाई सिर्फ कागज़ों तक सीमित?

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 16, 2026, 09:43 PM|Updated: Apr 16, 2026, 09:43 PM
घोषणा के बाद भी नहीं हुई BJP कार्यकर्ताओं की सुनवाई, क्या ‘मंत्री दरबार’ सिर्फ कागजों तक सीमित?
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics News: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पिछले तीन महीने से ठप पड़ी कार्यकर्ता सुनवाई एक बार फिर शुरू होने जा रही है. हालांकि घोषणा के दस दिन बाद भी सुनवाई को लेकर पार्टी और सरकार की ओर से किसी प्रकार की तैयारी नहीं है. इसे सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी के तौर पर देखा जा रहा है. इधर विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है. सवाल ये उठ रहा है, क्या कार्यकर्ताओं की सुनवाई सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गई है?

बीजेपी सरकार में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ता जनसुनवाई की परंपरा चल आ रही है. वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुई इस व्यवस्था को कांग्रेस सरकार ने भी इसे जारी रखा. हालांकि इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं की फरियाद नहीं सुनीं. कार्यकर्ता और नेताओं ने पार्टी के मंचाें के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक सुनवाई करने की गुहार लगाई. इधर कार्यकर्ताओं में रोष को देखते हुए मई 2024 में कार्यकर्ता सुनवाई शुरू की गई. तब से लेकर अब तक यह व्यवस्था बार-बार शुरू होकर बंद होती रही. कुल मिलाकर इस सरकार में कार्यकर्ता सुनवाई शुरू होकर चार बार स्थगित हो चुकी है. हर बार अलग अलग कारणों से कार्यकर्ता सुनवाई स्थगित करना बताया गया. अब कार्यकर्ताओं के बीच इस सुनवाई को लेकर चर्चा है.

-सबसे पहले 13 जून 2024 को सीपी जोशी के अध्यक्ष रहते कार्यकर्ता सुनवाई शुरू हुई
-महज चार दिन चलने के बाद मंत्रियों की अनुपस्थिति और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण इसे बंद करना पड़ा था.
-इधर मंत्रियों के सुनवाई नहीं करने के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपने लगा.
-शिकायतें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंची उन्होंने 1 दिसम्बर 2025 से फिर से कार्यकर्ता सुनवाई के निर्देश दिए.
-कार्यकर्ता सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अव्यवस्था और भारी भीड़ के कारण बार-बार बंद या स्थगित करनी पड़ी.
-एक दिसम्बर से शुरू हुई सुनवाई तीन दिसम्बर तक चली. दूसरे हफ्ते में महज दो ही दिन आठ और नौ दिसम्बर को सुनवाई हो सकी
-10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के कारण स्थगित कर दी गई.
-इसके बाद तीसरे हफ्ते में 17 दिसम्बर तक सुशासन पखवाड़े के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई.
-हालांकि चौथे हफ्ते अर्थात 22 दिसम्बर को सुनवाई होने से एक दिन पहले ही सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई.
-अब चौथी बार कार्यकर्ता सुनवाई को फिर शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन समय का पता नहीं है
-इधर 27 जनवरी 2026 को विधानसभा बजट सत्र के चलते इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से रोक दिया गया.

इधर बजट सत्र खत्म होने के बाद भी सुनवाई दोबारा शुरू नहीं हो सकी. इससे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी बढ़ रही है और आमजन भी निराश नजर आ रहे हैं. हाल ही सात अप्रेल 2026 को प्रदेश प्रभारी डॉ राधामोहनदास अग्रवाल की बैठक में यह मुद्दा फिर उठा. इसके बाद डॉ अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई फिर शुरू करने की घोषणा की. इसको भी दस दिन का समय बीत गया, लेकिन सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है. हालांकि भाजपा का कहना है कि बजट सत्र के कारण मंत्री और विधायक व्यस्त थे, इसलिए सुनवाई अस्थायी रूप से रोकी गई थी. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने दावा किया है कि पीएम मोदी की सभा के बाद जल्द ही नियमित सुनवाई फिर शुरू की जाएगी.

बीजेपी में फिर से शुरू होगा मंत्री दरबार !
कार्यकर्ताओं के साथ जनता में हुई चर्चा
घोषणा के बाद भी सुनवाई में क्यों रही है देरी
बजट सत्र समाप्त , कब होगा इंतजार खत्म ?
सोमवार से बुधवार, हफ्ता में तीन दिन होगी सुनवाई

ढाई दिन भी जन सुनवाई नहीं कर सके - खाचरियावास
इधर विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है. पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि सरकार और संगठन के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सुनवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है और आम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रहीं. हमारे मंत्रियों के 24 घंटे दरवाजे खुले थे, जबकि ये लोग ढाई दिन भी सुनवाई नहीं कर सके.

इधर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और आम जनता की सुनवाई फिर पटरी पर लौटेगी या फिर सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी यूँ ही सवालों के घेरे में रहेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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