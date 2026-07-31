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राजस्थान चुनावी रण में BSP की एंट्री! पंचायत-निकाय चुनाव से पहले मायावती की पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले BSP ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. 23 अगस्त को जयपुर में होने वाले कार्यकर्ता महासम्मेलन में आकाश आनंद शामिल होंगे. पार्टी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Jul 31, 2026, 07:33 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 07:33 PM IST
राजस्थान चुनावी रण में BSP की एंट्री! पंचायत-निकाय चुनाव से पहले मायावती की पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन
Image Credit: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में हिस्सा लेगी बसपा.

Rajasthan Panchayat And Nikay Chunav: राजस्थान की सियासत में पंचायत और निकाय चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सभी पार्टियां संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में अब बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है. 23 अगस्त को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में BSP का कार्यकर्ता महासम्मेलन और संगठन समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मुख्य अतिथि होंगे और प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है.

पार्टी संगठन को कर रहे हैं मजबूत
बीएसपी का कहना है कि यह सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं बल्कि पंचायत निकाय चुनावों की रणनीति तय करने वाला होगा. प्रदेश प्रभारी भगवान सिंह बाबा के अनुसार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पार्टी का दावा है कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में BSP अपने दम पर मैदान में उतरेगी और अधिकतम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. इसके साथ ही संगठन विस्तार और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर भी फोकस रहेगा.

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पंचायत-निकाय चुनाव पर BSP एक्टिव
BSP का चुनावी प्लान
बूथ स्तर तक संगठन मजबूत
पंचायत चुनाव अपने दम पर
निकाय चुनाव में भी पूरी तैयारी
अधिकतम सीटों पर प्रत्याशी
संगठन विस्तार पर जोर
संगठन समीक्षा भी होगी

बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया आरोप
बीएसपी नेतृत्व का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों से आम लोग निराश हैं और इसी वजह से सर्वसमाज के लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं. पार्टी खुद को राजस्थान में एक मजबूत तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव भले स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हों, लेकिन इनके नतीजे प्रदेश की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में BSP भी इस मौके को अपने जनाधार बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रही है.

BSP का कार्यकर्ता सम्मेलन
प्रदेश में तीसरे विकल्प की कोशिश
बीजेपी -कांग्रेस पर साधा निशाना
सर्वसमाज को जोड़ने का दावा
तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने का लक्ष्य
स्थानीय चुनावों पर पूरा फोकस

बहुकोणीय हो सकते हैं राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव
राजस्थान में इस बार पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर मुकाबला बहुकोणीय होने के संकेत मिल रहे हैं. एक तरफ सत्ता में बीजेपी अपना संगठन मजबूत कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी है. वहीं आरएलपी, एआईएमआईएम और अब BSP भी अपने-अपने वोट बैंक को साधने की कवायद तेज कर चुके हैं. बीएसपी के लिए 23 अगस्त का यह महासम्मेलन संगठनात्मक ताकत दिखाने के साथ-साथ चुनावी संदेश देने का भी बड़ा मंच माना जा रहा है. अब देखना होगा कि इस तैयारी चुनावी नतीजों में कितना असर दिखता है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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