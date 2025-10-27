Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की मुलाकात, क्या जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार ?

Rajasthan Politics News : सीएम भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सियासी सरगर्मियां खासी तेज हैं. राजनीतिक हलकों में इसे भजनलाल कैबिनेट के संभावित फेरबदल और विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 27, 2025, 12:13 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 12:13 PM IST

Trending Photos

पुष्कर मेले में धमाका! 15 करोड़ का शाबाज और 11 करोड़ का बादल बने लोगों की दीवानगी, विदेशी भी रह गए दंग
7 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेले में धमाका! 15 करोड़ का शाबाज और 11 करोड़ का बादल बने लोगों की दीवानगी, विदेशी भी रह गए दंग

रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये बेहतरीन जगह
6 Photos
Rajasthan weddings

रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये बेहतरीन जगह

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने ही बेटे की फोड़ दी थीं आंखें!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने ही बेटे की फोड़ दी थीं आंखें!

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की मुलाकात, क्या जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार ?

Rajasthan Politics News : सूत्रों की मानें तो 2027 चुनावों के चलते पार्टी संगठन में कुछ अहम बदलाव कर सकती है. ऐसे में नई चेहरों को नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिल सकती है.

ऐसे में अटकलों का दौर जारी है. पार्टी चाहती है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके.

इसलिए सीएम भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सियासी सरगर्मियां खासी तेज हैं. राजनीतिक हलकों में इसे भजनलाल कैबिनेट के संभावित फेरबदल और विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ऐसे में दिल्ली में पीएम मोदी से हो रही कोई भी राजनीतिक मुलाकात इन्ही अटकलों को हवा दे रही है. हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष्ज्ञ मदन राठौड़ ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है.

जी मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम से सीएम की लंबे समय बाद मुलाकात हो ही है,ये शिष्टाचार मुलाकात है और इसे प्रदेश की विकास परियोजनाओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news