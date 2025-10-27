पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की मुलाकात, क्या जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार ?

Rajasthan Politics News : सूत्रों की मानें तो 2027 चुनावों के चलते पार्टी संगठन में कुछ अहम बदलाव कर सकती है. ऐसे में नई चेहरों को नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिल सकती है.

ऐसे में अटकलों का दौर जारी है. पार्टी चाहती है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके.

इसलिए सीएम भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सियासी सरगर्मियां खासी तेज हैं. राजनीतिक हलकों में इसे भजनलाल कैबिनेट के संभावित फेरबदल और विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ऐसे में दिल्ली में पीएम मोदी से हो रही कोई भी राजनीतिक मुलाकात इन्ही अटकलों को हवा दे रही है. हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष्ज्ञ मदन राठौड़ ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है.

जी मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम से सीएम की लंबे समय बाद मुलाकात हो ही है,ये शिष्टाचार मुलाकात है और इसे प्रदेश की विकास परियोजनाओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए.