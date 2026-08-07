/राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार ने मानसून, खरीफ सीजन और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए. सरकार ने तय किया है कि लगातार हो रही बारिश और संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और मौके पर जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे. इसके साथ ही भविष्य में पंचायतीराज और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने यानी 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया. कैबिनेट ने मनरेगा में रोजगार गारंटी बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक बीमा सुरक्षा देने जैसे अहम निर्णयों को भी मंजूरी दी. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने फैसलों की जानकारी दी.

मानसून को लेकर सभी मंत्री करेंगे जिलों का दौरा

कैबिनेट बैठक में मानसून की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. सरकार ने फैसला किया कि सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाकर बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. मंत्रियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लगातार बारिश के कारण आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरी सरकारी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें. जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन को तुरंत निर्देश भी दिए जाएंगे.

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किसानों के लिए उर्वरक और बीज की उपलब्धता पर रहेगा फोकस

बैठक में खरीफ फसलों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई. सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, प्रमाणित बीज और अन्य जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाए. प्रभारी मंत्री जिला दौरे के दौरान इन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे, ताकि खेती से जुड़ी गतिविधियों में किसी तरह की रुकावट न आए और किसानों को समय पर सभी संसाधन मिल सकें.

'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की दिशा में बड़ा कदम

कैबिनेट ने भविष्य में पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है. सरकार का कहना है कि बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. एक साथ चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित होगी, सरकारी खर्च कम होगा और विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी. सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी.

मनरेगा में 125 दिन रोजगार की गारंटी

कैबिनेट ने रोजगार गारंटी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का निर्णय लिया गया है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और गांवों में आजीविका के बेहतर अवसर तैयार होंगे.

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक मिलेगा बीमा कवरेज

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा. पहले जिस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, उसी साल 1 अप्रैल से उसकी बीमा पॉलिसी भुगतानित मान ली जाती थी, जिससे वास्तविक रिटायरमेंट की तारीख तक बीमा सुरक्षा नहीं मिल पाती थी. अब संशोधित व्यवस्था के तहत सभी राज्य कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि तक लगातार बीमा कवरेज मिलता रहेगा.

सरकार ने बताई अपनी प्राथमिकता

सरकार ने साफ कहा कि मानसून के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, बेहतर आपदा प्रबंधन और किसानों को समय पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से मंत्रियों के जिला दौरे, कृषि तैयारियों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का मानना है कि इन फैसलों से एक तरफ लोगों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.