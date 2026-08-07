Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

Rajasthan News: राजस्थान कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है. मानसून और खरीफ सीजन को देखते हुए सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे. साथ ही भविष्य में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने, मनरेगा में 125 दिन रोजगार और कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक बीमा कवरेज देने का फैसला लिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 07, 2026, 09:27 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 09:27 PM IST
राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले
Image Credit: राजस्थान कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई.

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार ने मानसून, खरीफ सीजन और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए. सरकार ने तय किया है कि लगातार हो रही बारिश और संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और मौके पर जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे. इसके साथ ही भविष्य में पंचायतीराज और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने यानी 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया. कैबिनेट ने मनरेगा में रोजगार गारंटी बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक बीमा सुरक्षा देने जैसे अहम निर्णयों को भी मंजूरी दी. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने फैसलों की जानकारी दी.

मानसून को लेकर सभी मंत्री करेंगे जिलों का दौरा
कैबिनेट बैठक में मानसून की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. सरकार ने फैसला किया कि सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाकर बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. मंत्रियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लगातार बारिश के कारण आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरी सरकारी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें. जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन को तुरंत निर्देश भी दिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों के लिए उर्वरक और बीज की उपलब्धता पर रहेगा फोकस
बैठक में खरीफ फसलों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई. सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, प्रमाणित बीज और अन्य जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाए. प्रभारी मंत्री जिला दौरे के दौरान इन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे, ताकि खेती से जुड़ी गतिविधियों में किसी तरह की रुकावट न आए और किसानों को समय पर सभी संसाधन मिल सकें.

'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट ने भविष्य में पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है. सरकार का कहना है कि बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. एक साथ चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित होगी, सरकारी खर्च कम होगा और विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी. सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी.

मनरेगा में 125 दिन रोजगार की गारंटी
कैबिनेट ने रोजगार गारंटी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का निर्णय लिया गया है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और गांवों में आजीविका के बेहतर अवसर तैयार होंगे.

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक मिलेगा बीमा कवरेज
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा. पहले जिस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, उसी साल 1 अप्रैल से उसकी बीमा पॉलिसी भुगतानित मान ली जाती थी, जिससे वास्तविक रिटायरमेंट की तारीख तक बीमा सुरक्षा नहीं मिल पाती थी. अब संशोधित व्यवस्था के तहत सभी राज्य कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि तक लगातार बीमा कवरेज मिलता रहेगा.

सरकार ने बताई अपनी प्राथमिकता
सरकार ने साफ कहा कि मानसून के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, बेहतर आपदा प्रबंधन और किसानों को समय पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से मंत्रियों के जिला दौरे, कृषि तैयारियों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का मानना है कि इन फैसलों से एक तरफ लोगों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

चूरू में BJP विधायक हरलाल सहारण के 'लापता' पोस्टर से मचा बवाल, CCTV में दिखे दो युवक, जांच शुरू

करौली में पंचायती राज चुनाव की तैयारी तेज, जिला कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

राजस्थान कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी! BAP कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग पर डोटासरा-मालवीय आमने-सामने

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

जोधपुर में ट्यूशन जा रहे मासूम से बर्बरता, 17 सेकेंड में जड़े 8 थप्पड़, छाती पर पैर रखकर पीटा, VIDEO वायरल

सीकर में कानून को ठेंगे पर रख चोरों ने दिनदहाड़े 4 लाख रुपए से भरा बैग उड़ाया, बैंक के बाहर खड़ी थी कार

प्रतिबंधित रणथंभौर में 'आबरा का डाबरा', ड्रोन उड़ाकर बना डाली Reel! वन विभाग ने ठोका जुर्माना

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

भाई की याद में युद्धक टैंक को डीडवाना ला रहे पृथ्वी सिंह, जानें कौन थे शहीद राइफलमैन जगदीश सिंह

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में 7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश चेतावनी, भरतपुर, जयपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी

चित्तौड़गढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह आई सामने, मंच से अपने नेताओं को नसीहत

SI भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा! जेल में बंद NDPS आरोपी ने फर्जी प्रवेश पत्र से एग्जाम देने की रची साजिश

देसी कट्टा दिखाना पड़ा भारी! नागौर होटल में चली गोली, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत

जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

पहले पत्नी की जान ली, फिर शव छिपाने की रची साजिश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

OBC आरक्षण की रिपोर्ट सौंपते ही मचा सियासी भूचाल! अब एक लॉटरी तय करेगी किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा बाहर

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के जारी हुए रेट, जानें आज किस रेट मिलेगा 10 ग्राम सोना और 1KG चांदी

Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

चाचा बना हैवान! भतीजी-भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला, फिर खुद ने कर ली आत्महत्या

छात्रसंघ चुनाव को लेकर अलवर में बवाल, छात्रों ने खून से लिखा CM भजनलाल शर्मा के नाम पत्र

बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

Sarkari Naukri: राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी करने का सुनहरा मौका! ये है लास्ट डेट, जल्दी करें आवेदन

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

जोधपुर में 24 घंटे में 2 प्रसूताओं की मौत, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी बनी जानलेवा!

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

जयपुर में मिला 3 बच्चों के पिता का शव, मृतक बोला था कि मुझे दिख रही लाल साड़ी में औरत...

जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

क्या इस बार राजस्थान का एक भी बड़ा बांध ओवरफ्लो नहीं होगा ?

जोधपुर में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंका, निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयारियां तेज

'अब नहीं तो कभी नहीं'... सिंचाई पानी को लेकर हजारों किसान सड़क पर, हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

गैंगवार से थर्राने वाला था शहर, कोटा पुलिस ने पिस्टल और चाकू समेत हिस्ट्रीशीटर को दबोचा!

NSUI के बाद जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, सरकार से रखी ये मांगें

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

TAGS:
Rajasthan News
jaipur news
Bhajanlal Cabinet Meeting

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले
2
3
4
5