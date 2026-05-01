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संगठन विस्तार में फंसी कांग्रेस! लक्ष्य अधूरा रह गया, अब 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देकर तेज़ किया अभियान

Rajasthan News: कांग्रेस ने 'संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान' का पहला चरण पूरा किया, लेकिन संगठन विस्तार का लक्ष्य पूरा न होने पर इसे 15 दिन बढ़ा दिया गया है. करीब 80% काम ही पूरा हुआ, कई जिलों में टीम गठन और पुनर्गठन अभी भी अधूरा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: May 01, 2026, 07:52 PM|Updated: May 01, 2026, 07:52 PM
संगठन विस्तार में फंसी कांग्रेस! लक्ष्य अधूरा रह गया, अब 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देकर तेज़ किया अभियान
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Rajasthan Politics News: प्रदेश में कांग्रेस का 'संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान' अब अपने अगले चरण में पहुंच गया है. अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन संगठन विस्तार को लेकर तय किए गए कई लक्ष्य अभी अधूरे रह गए हैं. इसी वजह से पार्टी ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

कांग्रेस ने अब इस अभियान को 15 दिन और बढ़ा दिया है. यह कदम निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने की जरूरत को देखते हुए लिया गया है. पार्टी का कहना है कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है. अभियान के दौरान कांग्रेस ने शहर से लेकर गांव तक संगठन विस्तार की कोशिशें कीं. जिला कांग्रेस कमेटियों में प्रभारी और सह-प्रभारी लगाए गए, वहीं प्रदेश की सभी विधानसभाओं में ऑब्जर्वर की नियुक्तियां भी की गईं. इसके अलावा नगर और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कई नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

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हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद संगठन विस्तार पूरी तरह से लक्ष्य के अनुसार नहीं हो सका. संगठन सृजन के तहत बनाए गए जिला अध्यक्षों को अब तक अपनी पूरी टीम नहीं मिल पाई है. कई जगहों पर जिला कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन भी अधूरा पड़ा है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब तक लगभग 80 प्रतिशत तक ही संगठन विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो पाई है. इसी कारण अभियान को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है, ताकि बाकी बचे कार्यों को पूरा किया जा सके और संगठन को मजबूत आधार दिया जा सके.

कांग्रेस ने 1 अप्रैल से 30 दिनों के लिए यह अभियान शुरू किया था. इस दौरान संगठन विस्तार के साथ-साथ पार्टी ने निकाय और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए. लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन की संरचना अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है. कई जिलों में नेताओं के बीच आपसी खींचतान भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है, जिससे जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन में देरी हो रही है. ऐसे में अब पार्टी की कोशिश है कि अगले 15 दिनों में बचा हुआ काम पूरा कर संगठन को नई मजबूती दी जाए.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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