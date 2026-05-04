/बंगाल में खिला कमल, जयपुर समेत कई जिलों में जश्न की सुनामी, राजस्थान में फूटा खुशी का ज्वार!

Rajasthan News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने नेताओं के साथ झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया. प्रदेशभर में आतिशबाजी, मिठाई और नारेबाजी हुई. सीएम ने इसे पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बताया.
Rajasthan Politics News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद राजस्थान में भी जश्न का माहौल नजर आया. जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग ही अंदाज में खुशी मनाई. यहां सबने मिलकर झालमुड़ी खाई और एक-दूसरे को जीत की बधाई दी. चुनाव नतीजों के बाद दोपहर में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक परनामी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कन्हैया लाल चौधरी, गौतम दक, जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई नेता सीएम हाउस पहुंचे.
इस दौरान विधायक कालीचरण सराफ, मंत्री के.के. विश्नोई, सांसद मंजू शर्मा और जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जीत की बधाई दी और साथ बैठकर जश्न मनाया. खास बात यह रही कि इस बार जश्न में बंगाल की फेमस डिश झालमुड़ी का खास इस्तेमाल किया गया, जो माहौल को और भी खास बना गया.
शाम होते-होते जश्न का माहौल प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक पहुंच गया. यहां कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर खुशी मनाई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भारी-भरकम माला पहनाई गई और मिठाइयां बांटी गईं. बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने खुद झालमुड़ी बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाई. कहीं पटाखे फूट रहे थे तो कहीं डीजे पर कार्यकर्ता नाचते नजर आए.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और नेतृत्व की जीत है. उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार के साथ विकास को नई गति मिलेगी. इस दौरान सीएम ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संबोधन भी सुना.
सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, वह आज साकार होता दिख रहा है. उन्होंने कहा कि देश में एक निशान और एक विधान की सोच को प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया और कई बड़े फैसले लेकर इसे मजबूत किया. साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद के उस कथन का भी जिक्र किया, जिसमें 21वीं सदी को भारत की सदी बताया गया था.
सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष को भी याद किया और कहा कि कई सालों तक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने मेहनत और बलिदान दिया है. उन्होंने अमित शाह और संगठन के अन्य नेताओं की रणनीति की भी तारीफ की. सीएम ने यह भी कहा कि पार्टी के लिए राष्ट्र सबसे पहले आता है और इसी सोच के साथ यह बड़ी जीत मिली है.
इस जीत का असर पूरे राजस्थान में देखने को मिला. झालावाड़, डूंगरपुर, झुंझुनूं, सादुलपुर और अजमेर समेत कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. कहीं आतिशबाजी हुई तो कहीं मिठाइयां बांटी गईं. डूंगरपुर में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी की मौजूदगी में जश्न हुआ, वहीं सादुलपुर में ढोल-नगाड़ों के साथ “नरेंद्र मोदी जिंदाबाद” के नारे लगे. बीजेपी की इस जीत ने पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल बना दिया है और पार्टी कार्यकर्ता इसे आने वाले चुनावों के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं.
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