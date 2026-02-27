Zee Rajasthan
राजस्थान विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने की कई घोषणाएं

Rajasthan Politics News: राजस्थान विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए 34 नई नीतियों, बढ़ी प्रति व्यक्ति आय, 3.25 लाख करोड़ राजस्व अनुमान और सवा लाख भर्तियों सहित कई बड़ी घोषणाएं कीं. किसानों, युवाओं, दिव्यांगों और पत्रकारों के लिए भी अहम फैसले घोषित किए.

Published:Feb 27, 2026, 07:58 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 07:58 PM IST

राजस्थान विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने की कई घोषणाएं

CM Bhajan Lal Sharma Announcements: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में लंबा जवाब दिया. अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व सरकार पर निशाना साधा, मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि राज्य विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. नीचे उनके संबोधन के मुख्य बिंदु क्रमवार दिए जा रहे हैं.

1. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तकरार थी. बिना नाम लिए उन्होंने उस समय के घटनाक्रम का जिक्र किया.

2. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लक्ष्य तय करती है और उसे पूरा करके दम लेती है. नेता प्रतिपक्ष तथ्यों पर बात नहीं करते.

3. सीएम ने बताया कि अब तक 34 से ज्यादा नई नीतियां बनाकर लागू की गई हैं. जनता से किए वादों को याद रखकर काम किया जा रहा है.

4. उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में राजस्थान मजबूत ग्रोथ इंजन बनेगा. हम वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रहे हैं.

5. राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 67 हजार से बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपये से ज्यादा हो गई है. इसमें 21 फीसदी से अधिक वृद्धि हुई है.

6. 2026-27 में राजस्व आय 3 लाख 25 हजार 740 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 14.09 फीसदी ज्यादा है.

7. 2023 में राजस्व आय 2.03 लाख करोड़ थी. पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगा.

8. उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया और कहा कि किसानों के लिए 1.19 लाख करोड़ का कृषि बजट रखा गया है.

9. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बजट 89 हजार करोड़ तक सीमित रखा. हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है.

10. दो साल बनाम पांच साल की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी उपलब्धियां भारी हैं. तारबंदी, फार्म पौंड और शेड नेट के आंकड़े गिनाए.

11. यमुना का पानी लाने के लिए हरियाणा के साथ डीपीआर बनेगी. सहमति पत्र मिल चुका है.

12. कुम्भा लिफ्ट परियोजना पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 8780 करोड़ की घोषणा का पैसा कहां है.

13. गहलोत राज की परियोजनाओं की प्रगति पर सवाल उठाए और कहा कि कई घोषणाएं कागजों में ही रहीं.

14. सरकार ने चार गुना निवेश धरातल पर उतारने का दावा किया. ग्रीन ग्रोथ पर 33476 करोड़ खर्च होंगे.

15. राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ जमीन पर उतरे.

16. बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन का जनवरी तक भुगतान पूरा किया गया.

17. विधायक निधि में दो साल में 1 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए.

18. जमीन आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जरूरत के अनुसार ही जमीन दी जाएगी.

19. पंचायत चुनाव की लंबी प्रक्रिया पर भी तंज कसा.

20. मिसिंग लिंक सड़कों पर 1100 करोड़ खर्च होंगे.

21. रोडवेज बेड़े में 300 नई बसें शामिल होंगी.

22. अगले साल सवा लाख भर्तियां की जाएंगी.

23. 2500 दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी.

24. आदिवासियों को वनाधिकार पत्र देने के लिए विशेष अभियान चलेगा.

25. 5000 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा.

26. माउंट आबू का नाम आबू राज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामां का नाम कामवन करने की घोषणा की.

27. गौ सेवा नीति 2026 लागू होगी और 1000 अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे.

28. धनिया और आढ़त शुल्क में कटौती की गई.

29. ग्राम पंचायत से जिला मुख्यालय तक मास्टर प्लान बनेगा. ऑरेंज इकोनॉमी स्कीम लागू होगी.

30. 60 वर्ष से ऊपर के पत्रकारों की सम्मान राशि 18 हजार होगी और दिवंगत पत्रकारों की पत्नी को 9 हजार मासिक पेंशन मिलेगी.

31. मिड डे मील और सहायिकाओं के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी तथा विधायकों के वेतन भत्तों में समयबद्ध वृद्धि की घोषणा की गई.

इस तरह मुख्यमंत्री ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य की योजनाओं का रोडमैप भी पेश किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी.

