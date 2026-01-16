कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने में नंबर वन - CM, VB G RAM G पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देगी बीजेपी

Jaipur News: VB G RAM G को लेकर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी में संघर्ष तेज हो गया है. कांग्रेस के विरोध और आरोपों के जवाब में बीजेपी अब पूरी तरह आक्रामक मोड में आ गई है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई कार्यशाला में कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ संगठन से लेकर सरकार तक एक साथ मैदान में उतरने की तैयारी हो चुकी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस झूठ बोलने और भ्रम फैलाने में नंबर वन है. अब बीजेपी जनता के बीच जाकर कांग्रेस के हर आरोप का जवाब देगी.

प्रदेश में VB G RAM G को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही सियासी लड़ाई अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. अब यह लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क से लेकर गांव-ढाणी तक जाएगी. जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसी रणनीति को लेकर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने का रोडमैप तैयार किया गया. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ सहित सांसद, विधायक, जिलाअध्यक्ष बोर्ड मोर्चों के अध्यक्ष आदि इस कार्यशाला मौजूद रहे. कार्यशाला में साफ संदेश दिया गया - कांग्रेस के हर भ्रम का तथ्य और जमीनी हकीकत से जवाब दिया जाएगा.

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी की रणनीति केवल कांग्रेस के विरोध का जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार की उपलब्धियों को भी आक्रामक तरीके से जनता के सामने रखा जाएगा. अरुण सिंह ने साफ निर्देश दिए कि विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि चौपाल के जरिए आम जनता के बीच जाएं और VB G RAM G को लेकर कांग्रेस के भ्रामक प्रचार को खत्म करें. बीजेपी का मानना है कि नियमों में किए गए बदलाव और उसके लाभों की सही जानकारी जनता तक नहीं पहुंची, और इसी का फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यशाला में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से हमेशा से एलर्जी रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस को ‘जी रामजी’ नाम से भी आपत्ति है. हमने तो राजस्थान से ‘आरए’ और मध्यप्रदेश से ‘एम’ लिया और महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी का नाम स्वतः ही ‘राम जल सेतु’ हो गया. यदि कांग्रेस को राम जी से ही दिक्कत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र या राज्य सरकार किसी योजना में राम का नाम जोड़ती है, कांग्रेस बिना वजह विरोध शुरू कर देती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश धीरे-धीरे रामराज्य की ओर बढ़ रहे हैं.

न भ्रष्टाचार करने देंगे, न होने देंगे - सीएम

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है, लेकिन अब मोदी जी का जमाना है. अब न तो भ्रष्टाचार करने दिया जाएगा और न ही भ्रष्टाचार होने दिया जाएगा. कांग्रेस को इस बात का दर्द है कि अब वे भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे.

सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में नंबर वन है, भ्रम फैलाने में नंबर वन है और तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करना चाहती है. इसलिए झूठ का पर्दाफाश करना आज सबसे अधिक आवश्यक है. उन्होंने नेताओं से कहा कि वीबी-जी रामजी जनजागरण अभियान को लेकर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचना होगा. लोगों को यह बताना होगा कि पीएम मोदी ने 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार दिया है और 15 दिन में मजदूरी की गारंटी दी है. डबल इंजन सरकार ने अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं, 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रिया में हैं और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमने पहले ही कह दिया था कि आप पेन और डायरी लेकर बैठ जाएं, हम आपको हर बात का हिसाब देंगे. पेपर लीक पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अब तक 400 लोग जेल में हैं. अब यह गिनती करना कांग्रेस का काम है कि ये 400 लोग छोटी मछली हैं या बड़े मगरमच्छ. कांग्रेस बिना तथ्यों के मुद्दे खड़े कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब मुद्दा नहीं होता, तो आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है. उन्होंने अरावली, जिलों और अन्य आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस हर बार बैकफुट पर ही रही है. साथ में बैठक में सोशल मीडिया को भी बड़ा हथियार बनाने पर सहमति बनी.

जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को एक समान संदेश देने की रणनीति तय की गई. बीजेपी अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है. आने वाले दिनों में गांव-ढाणी तक VB G RAM G जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-