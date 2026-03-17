सीएम भजनलाल शर्मा ने आज युवाओं के बीच फिर भरी हुंकार, कांग्रेस पर तंज कसते हुए साधा निशाना

Rajasthan Yuva Shakti Diwas: सीएम भजनलाल शर्मा ने आज युवाओं के बीच फिर हुंकार भरी. युवा शक्ति को CM ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस राज में उनके सपनों पर कुठाराघात करने वाले किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने युवा शक्ति दिवस पर आज युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोला.

युवाओं के बीच सीएम भजनलाल शर्मा के जोशीले अंदाज ने सबका दिल जीत लिया. युवाओं को समर्पित एक एक योजनाओं का जिक्र और सौगातों की भरमार. सीएम ने युवाओं को इस खास मौके पर कई तोहफे दिए. सरकार की उपलब्धियां गिनाई. पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का जिक्र किया. सीएम ने युवाओं के हर सपने को साकार करने का वचन दिया. कहा, युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है.

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सीएम ने आरोपों की बौछार की. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. सीएम बोले, भ्रष्टाचार करने वाले कई जेल में हैं, तो कई जेल जाने की तैयारी में हैं. उन्होंने कांग्रेस पर योजनाओं को लटकाने और भटकाने के आरोप लगाए. सीएम ने दावा किया कि हमारी सरकार ने घोषणाओं को धरातल पर उतार कर दिखाया है. सीएम ने आंकड़ों के जरिए कांग्रेस पर हमले बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पांच साल में 4148 घोषणाएं की थी, लेकिन सिर्फ 1900 को पूरा किया. वहीं हमने दो साल में 2719 घोषणा की और 2465 को पूरा किया.

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विधानसभा में भी जब दो साल बनाम पांच साल के प्रतिवेदन पर चर्चा करनी थी, तो वहां से भी बिना चर्चा किए कांग्रेसी भाग गए. कांग्रेस के लोगों का जनता से कोई सरोकार नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं कि इतना दिल्ली क्यों जाते हैं. मैं जब भी दिल्ली जाता हूं प्रदेशवासियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आता हूं. लेकिन आप सरकार बचाने के लिए दिल्ली जाते थे और दो-दो महीने होटलों में रहते थे. उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के कहने पर नहीं चलेंगे. राजस्थान की जनता के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे.

सीएम ने अपने दिल्ली दौरों पर कांग्रेस के सवालों पर जमकर तंज कसे. सीएम बोले कि कांग्रेस के समय दिल्ली जाकर सरकार बचाई जाती थी , हम दिल्ली से प्रदेशवासियों के लिए सौगातें लाते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम दिन-रात 24 घण्टे जनता की सेवा के लिए हैं तथा जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोडे़ंगे.

सीएम ने युवाओं को आज दीं ये सौगात

9432 युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट

403 स्टार्टअप्स के लिए 11.45 करोड़ का फंड

485 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास

10 हजार कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र किए वितरित

भजनलाल सरकार ने युवाओं के भरोसे को कायम रखने के लिए भरसक कोशिश की है. युवाओं के दमखम से सरकार पूरी तरह वाकिफ है. इसलिए एक के बाद एक युवा हितैषी फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि युवाओं का साथ बरकरार रहे.

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