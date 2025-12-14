Zee Rajasthan
कमिशनखोरी के खिलाफ सीएम का एक्शन, बयाना, हिंडौन और खींवसर विधायक को करना होगा कार्रवाई का सामना

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने बयाना, हिंडौन और खींवसर विधायकों पर लगे कमीशनखोरी के आरोपों पर बड़ा एक्शन लिया. हाई लेवल कमेटी जांच करेगी और संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Dec 14, 2025, 08:02 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 08:02 PM IST

CM Bhajan Lal Sharma: विधायकों की कथित कमीशनखोरी एवं भ्रष्टाचार के मामलों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आज बड़ा एक्शन लिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी. साथ ही सरकार ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार ने आज एक बार फिर जीरो टोलरेंस की अपनी नीति का परिचय दिया. तीन विधायकों के कमीशनखोरी से जुड़े कथित वीडियो वायरल होने के बाद सीएम ने बड़ा एक्शन लिया. बयाना, हिंडौन और खींवसर विधायक के विकास कार्यों के अनुशंषा के बदले कमीशन लेने के वीडियो सामने आने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा एक्शन लिया. मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच के निर्देश दिए. राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी से मामले की जांच के सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश दिए. साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक कोष से जुड़े बैंक खाते भी सीएम के निर्देश पर फ्रीज कर दिए गए.

इस मामले पर दिनभर सूबे की सियासत गर्माती रही. विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पूरे मामले को सदाचार कमेटी को सौंप दिया. सीएम के सुबह-सुबह दिए गए बयान से साफ था कि मुख्यमंत्री बड़ा एक्शन लेंगे, और हुआ भी यही. दिन ढलते ढलते सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मंसूबे साफ-साफ जाहिर कर दिए. कांग्रेस भी अपनी विधायक के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बैकफुट पर दिखाई दी. पार्टी ने अनिता जाटव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है. अनिता जाटव को सात दिन में प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना होगा. बयाना विधायक ऋतु बनावत ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए खुद को पाक साफ बताया, साथ ही दोषी पाए जाने पर राजनीति छोड़ने तक की बात कही. इधर मंत्री भजनलाल सरकार के एक्शन पर अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधते नजर आए.

बहरहाल, जांच कमेटी से दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है. जल्द ही तीनों विधायकों पर लगे कमीशनखोरी के आरोपों की जांच शुरू होगी. जांच के बाद सामने आने वाली सच्चाई ही इन विधायकों का भविष्य तय करेगी.

