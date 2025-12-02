क्या कल की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा धमाका? CM भजनलाल की दिल्ली मुलाकातों से बढ़ा सियासी तापमान!

Rajasthan Cabinet Meeting: भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल दोपहर बाद सीएमओ में होगी. प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल की चर्चाओं के बीच कल की कैबिनेट मीटिंग महत्वपूणर्ण मानी जा रही है. हालांकि जानकार फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल की संभावनाओं से इंकार भी कर रहे हैँ.

पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, फिर अमित शाह से मंत्रणा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में मुलाकातों से सूबे की सियासत में दिनभर हलचल दिखााई दी. मुलाकातों की टाइमिंग को लेकर सियासी गलियाों में अटकलें लगती रही. हर कोई यही जानना चाह रहा था कि क्या कल की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़ा होने जा रहा है. भजनलाल सरकार के मंत्रियों में सीएम के दिल्ली दौरे और उनकी मुलाकातों को लेकर उत्सुकता तो थी, पर मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल की कहीं भी उन्हें संभावना नहीं दिख रही थी. इन कयासों से दूर दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा अपनी सरकार के विकसित राजस्थान के संकल्प को दोहरा रहे थे.

एक तरफ प्रवासी राजस्थानी दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां, तो दूसरी ओर राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ. पीएम मोदी से लेकर अमित शाह के इन कार्यक्रमों में आने तक की संभावना के बीच मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल की कितनी संभावना है, इसे लेकर जितने मुंह उतनी बाते हैं. इस बीच भजनलाल सरकार के मंत्रियों का बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार जारी है. लगातार दूसरे दिन मंगलवार को जनसुनवाई का दौर जारी रहा. सरकार ने तेबीस दिसंबर तक का मंत्रियों की जनसुनवाई का शेडयूल जारी कर दिया है. जानकार इसके अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं कि तेबीस तारीख तक जब मंत्रियों की जननसुनवाई का शेडयूल ही जारी हो गया है, तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार, फेरबदल इससे पहले कैसे संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कौनसा मंत्री कब करेगा जनसुनवाई

3 दिसंबर: गजेंद्र सिंह खींवसर, मंजू बाघमार

8 दिसंबर: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा

9 दिसंबर: किरोड़ीलाल मीणा, हीरालाल नागर

10 दिसंबर: कन्हैयालाल चौधरी, के.के. बिश्नोई

15 दिसंबर: मदन दिलावर और गौतम दक

16 दिसंबर: जोगाराम पटेल और संजय शर्मा

17 दिसंबर: सुरेश रावत एवं जवाहर सिंह बेढम

22 दिसंबर: अविनाश गहलोत और विजय सिंह चौधरी

23 दिसंबर: सुमित गोदारा एवं हेमन्त मीणा

बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी से जब ये सवाल किया गया, तो उनका जवाब था कि ये सब आलाकमान और मुख्यमंत्री तय करते हैं.

बहरहाल, कुछ हो या न हो, पर निगाहें बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर जरूर रहेगी. विधायकों से लेकर मंत्रियों तक, और उनके शुभचिंतकों से लेकर समर्थकों तक में ये जानने की जिज्ञासा जरूर है कि क्या कैबिनेट की बैठक में भजनलाल सरकार के मंत्री दूसरी वर्षगांठ की तैयारियों और जनता को दी जाने वाली सौगातों के साथ प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन पर ही चर्चा करेंगे या फिर कुछ वो होगा, जिसको जानने के लिए पूरे सूबे की जनता उत्साहित है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-