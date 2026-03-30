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CM vs पूर्व CM, 'इंतजार शास्त्र' से शुरू हुई जंग अब 'लूट-झूठ' और 'तड़फ' तक पहुंची!

Rajasthan News: राजस्थान में ‘इंतजार शास्त्र’ को लेकर सियासत गरम है. सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं. प्रोजेक्ट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राजनीति पर बयानबाजी तेज, टकराव बढ़ता जा रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 30, 2026, 09:13 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 09:13 PM IST

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CM vs पूर्व CM, 'इंतजार शास्त्र' से शुरू हुई जंग अब 'लूट-झूठ' और 'तड़फ' तक पहुंची!

Rajasthan Politics News: जल जीवन मिशन में क्या हुआ, पेपर लीक में युवाओं के सपनों का क्या हुआ? इन्होंने युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया. मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके… उन्होंने भ्रष्टाचार, पेपर लीक और योजनाओं में गड़बड़ी तक के आरोप लगा दिए. इतना ही नहीं, इशारों-इशारों में कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही अंदरूनी कलह पर भी भजनलाल शर्मा ने तंज कसा. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम लिए बगैर सीएम ने गहलोत पर तीखा हमला बोला, “आपके एक नेता अजमेर से चले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली, पैरों में छाले पड़ गए, जरा उनको भी देखिए.”

“आपने पांच साल में जो नहीं किया, वो हमने दो साल में कर दिया. जरा उस पर भी बोल लीजिए. विधानसभा में कभी नहीं बोले. राजस्थान की महिलाओं, युवाओं, किसानों की कभी चिंता रही क्या? आपकी ऐसी कौन सी बड़ी योजना थी, जनता को बताएं.”

भजनलाल शर्मा इतने पर भी नहीं रुके और बोले, “कभी-कभी तो आप पर बड़ा तरस आता है. वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनाएं आपके साथ हैं. क्योंकि जैसा करेगा, वैसा भरेगा, आप भर रहे हैं. केंद्र में वो लोग, जिन्हें आप नक्कारा-निकम्मा कहते थे, आजकल उनकी चल रही है, तो तड़प हो रही है.”

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सीएम ने कहा कि समय बड़ा बलवान है… “आपने तड़पाया… अब आपको भी तड़पना पड़ेगा.” यानी सियासी हमला अब भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच चुका है.

पूर्व सीएम गहलोत के राजनेताओं के बेटों के राजनीति में नहीं आने वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने हमला करते हुए कहा, “आपने और सोनिया गांधी ने अपने बेटों को लॉन्च करने का प्रयास किया है. सोनिया जी राहुल जी को बार-बार लॉन्च कर रही हैं, कितनी बार कर दिया? आप अपने बेटे को यहां लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ढाक के तीन पात ही आते हैं. आप राजनेताओं के बेटों पर बोलते हैं तो गिरेबां में झांककर देखिए. एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं, चार उंगलियां अपनी तरफ आती हैं. विचार कर लीजिए आपने क्या-क्या किया था. सपनों को रौंदने का काम किया है, आज भी आप वही कर रहे हैं. कांग्रेस का कोई नेता थोड़ा बोलता है, क्यों बोल गया? आपस की लड़ाई है. कान खोलकर सुन लीजिए, यहां लूट, झूठ, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की कहानी बंद नहीं होने वाली है. एक-एक को सजा मिलेगी.”

इधर, इन आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई देते हुए कहा, “मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेटों को सरकार से दूर रखें… राजनीति से दूर रखने की बात नहीं कही थी…” मेरा बेटा मुख्यमंत्री आवास के बजाय बाहर किराए के मकान में रहा था.

गहलोत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें ही ‘पुत्र मोह’ में घिरा बताया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि गहलोत ‘इंतजार’ नहीं… सीएम बनने के लिए उतावले हो रहे हैं. “गहलोत जी मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें… समाज की सेवा करें… गलत अफवाहें फैलाना बंद करें…”

वहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत पर सीधा हमला बोला, “गहलोत जी खुद पुत्र मोह में रहे हैं… वैभव गहलोत को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे नेताओं का हक मारा…”

इस बयानबाजी से साफ है कि राजस्थान की राजनीति में ‘इंतजार शास्त्र’ अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी हथियार बन चुका है, जहां एक तरफ आरोपों की बौछार है, तो दूसरी तरफ जवाबों की मार. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ‘इंतजार शास्त्र’ से जनता का इंतजार खत्म होगा या फिर ये सियासत सिर्फ आरोपों में ही उलझी रहेगी. फिलहाल, राजस्थान की राजनीति में इंतजार नहीं, बल्कि टकराव का दौर जारी है.

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