राजस्थान में कांग्रेस की 45 नामों की धमाकेदार लिस्ट, कौन कहां से बना जिला अध्यक्ष?

Rajasthan Politics news: आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए, राजस्थान कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी कमर कस ली है. पार्टी ने शुक्रवार को 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर संगठनात्मक सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में एक मजबूत टीम तैयार करना है.

इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं गहलोत, पायलट, डोटासरा और जूली सभी खेमों को तवज्जो दी गई है. संगठनात्मक मजबूती पर ज़ोर देते हुए, कांग्रेस ने 12 विधायकों (MLA) और 5 पूर्व विधायकों (Ex-MLA) को जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है.

विधायकों को मिली कमान

जिन 12 विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उनमें प्रमुख नाम हैं: विकास चौधरी (अजमेर ग्रामीण), अर्जुन सिंह बामणिया (बांसवाड़ा), जाकिर हुसैन गैसावत (डीडवाना-कुचामन), संजय जाटव (धौलपुर), विद्याधर सिंह चौधरी (जयपुर ग्रामीण वेस्ट), गणेश घोघरा (डूंगरपुर), रीटा चौधरी (झुंझुनूं), गीता बरवड़ (जोधपुर ग्रामीण), घनश्याम मेहर (करौली), इंद्रा मीणा (सवाई माधोपुर), रुपिंदर सिंह कुन्नर (श्रीगंगानगर), और मनोज मेघवाल (चूरू).

इसके अलावा, पूर्व मंत्री रामलाल जाट (भीलवाड़ा ग्रामीण), गोपाल मीणा (जयपुर ग्रामीण पूर्व) और रघुवीर मीणा (उदयपुर ग्रामीण) समेत 5 पूर्व विधायकों को भी कमान सौंपी गई है.

इन जिलों में फंसा पेंच

पार्टी ने फिलहाल जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा होल्ड पर रखी है. इसका कारण है सुनील शर्मा और पुष्पेन्द्र भारद्वाज में से किसी एक नाम पर सहमति न बन पाना. इस आंतरिक विवाद के चलते घोषणा अटक गई है. इसी तरह, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई है, जबकि झालावाड़-बारां में उपचुनाव के चलते रायशुमारी का दौर चल रहा है.

जातिगत समीकरणों का संतुलन

कांग्रेस ने इस सूची में जातिगत समीकरणों को साधने पर भी विशेष ध्यान दिया है:

जातिगत समीकरण संख्या OBC 16 जिला अध्यक्ष SC 9 जिला अध्यक्ष

ST 8 जिला अध्यक्ष

सामान्य वर्ग 8 जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक वर्ग 4 जिला अध्यक्ष

महिलाएं 7 जिला अध्यक्ष





पार्टी ने 8 जिला अध्यक्षों को रिपीट किया है, जिनमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जिले सीकर से सुनीता गठाला भी शामिल हैं.

