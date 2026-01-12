मनरेगा पर महासंग्राम! कांग्रेस बनाम बीजेपी, गांव-गांव में सियासी जंग तेज

Rajasthan Politics News: कांग्रेस देश भर में मनरेगा को लेकर आंदोलन कर रही है. राजस्थान में भी कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम चलाया जा रहा है. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है.

मनरेगा को लेकर उपवास के बाद अब कांग्रेस प्रदेश भर में पंचायत स्तर पर चौपालें करने जा रही है. AICC की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत कांग्रेस 29 जनवरी तक प्रदेश भर में मनरेगा को लेकर पंचायत स्तर पर जनसंपर्क और चौपालें करेगी. चौपाल, जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं के जरिए कांग्रेस मनरेगा के श्रमिकों तक पहुंचेगी. प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की भी तैयारी चल रही है. कांग्रेस मनरेगा संग्राम के जरिए गांवों में रहने वाले वोट बैंक तक पहुंचना चाहती है, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके.

मनरेगा उपवास के बाद कांग्रेस का अगला सियासी कदम

प्रदेश भर की पंचायतों में चौपालें लगाकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

ग्रामीणों के बीच जाकर मनरेगा पर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी

जनसंपर्क के जरिए कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने में जुटी

मनरेगा संग्राम से आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मिलेगा फायदा?

कांग्रेस राजनीतिक कारणों की वजह से VB-G RAM G का कर रही है विरोध – BJP

मेघवाल बोले- कांग्रेस को भी पता है कि संशोधन अच्छे हुए हैं

कांग्रेस जब शासन में थी, उन्होंने भी कई नाम बदले थे

मनरेगा बचाओ संग्राम में कांग्रेस को नहीं मिल रहा है जनता का समर्थन

कांग्रेस के आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मनरेगा में संशोधन जनता की फीडबैक के आधार पर किया गया है. पूरे देश से मिले फीडबैक के आधार पर संशोधन किए गए हैं. VB-G RAM G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास करना है. कांग्रेस राजनीतिक कारणों की वजह से इसका विरोध कर रही है. कांग्रेस को भी पता है कि संशोधन बहुत अच्छे हुए हैं. कांग्रेस के आंदोलन को लेकर कहा कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है. गांव की जनता भी कह रही है कि संशोधन सही हुआ है. मनरेगा के नाम को बदलने को लेकर कहा कांग्रेस जब शासन में थी, उन्होंने भी कई नाम बदले थे.

