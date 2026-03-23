बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की नई जंग का ऐलान! 30 दिन का मेगा अभियान शुरू

Rajasthan News: कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ‘संगठन बढ़ाओ–लोकतंत्र बचाओ’ अभियान का ऐलान किया है. 1 अप्रैल से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर अध्यक्ष नियुक्ति शुरू होगी. चुनाव में देरी और गैस संकट को लेकर 27 मार्च को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा.
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Rajasthan Politics News: राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नई राजनीतिक लड़ाई का ऐलान कर दिया है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अब “संगठन बढ़ाओ–लोकतंत्र बचाओ” अभियान पर काम करेगी.
कांग्रेस अब सभी नवगठित ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है. इसके साथ ही सभी नगर निकायों के वार्डों में वार्ड अध्यक्ष नियुक्त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है. 01 अप्रैल से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत सभी वार्डों और ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष नियुक्त कर 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा.
निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाएंगे. अभियान के तहत डोटासरा और टीकाराम जूली प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें 02 और 03 अप्रैल को ब्यावर और बालोतरा का दौरा प्रस्तावित है.
01 अप्रैल से शुरू होने वाला यह 30 दिवसीय अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालय, वार्ड कांग्रेस कमेटियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों और जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जन-जागरण और संगठन को मजबूत करना है.
डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार हार के डर से जानबूझकर नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है. उन्होंने कहा कि कभी “वन स्टेट-वन इलेक्शन”, कभी परिसीमन और अब ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के नाम पर चुनाव टाले जा रहे हैं. SIR पूरी होने के बावजूद सरकार पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराने की बात कर रही है. साथ ही उन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनाव में राजस्थान के IAS अधिकारियों की ड्यूटी लगाने को लेकर भी सवाल खड़े किए.
गैस की किल्लत को लेकर 27 मार्च को कांग्रेस का प्रदर्शन
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देशभर में गैस संकट गहराता जा रहा है और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन प्रभावित हो रहे हैं. कई होटल और रेस्टोरेंट गैस की किल्लत के कारण बंद होने की कगार पर हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं. इसी के विरोध में 27 मार्च को जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.
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