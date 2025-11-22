कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक! 45 जिलों के जिलाध्यक्षों की नई सूची हुई जारी

Congress District President List: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सभी जिलों के लिए नए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति मंज़ूर कर दी है. कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यह सूची संगठन निर्माण अभियान (Sangathan Srijan Abhiyan) के तहत तैयार की गई है. इस अभियान के दौरान एआईसीसी के पर्यवेक्षकों ने प्रत्येक जिले का विस्तृत दौरा किया, स्थानीय नेताओं से बातचीत की और अपने विस्तृत प्रतिवेदन केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे. इन्हीं रिपोर्ट्स पर चर्चा के बाद नए जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कांग्रेस संगठन का मानना है कि यह बदलाव जिलों में पार्टी की पकड़ मजबूत करेगा और स्थानीय कार्यकर्ताओं तक नेतृत्व का सीधा संदेश पहुंचेगा. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सभी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. नई टीम को आने वाले समय में संगठन को सक्रिय करने, बूथ–स्तर पर मजबूती लाने और आगामी चुनावों की तैयारी सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है.

राजस्थान जिला कांग्रेस कमेटी—नई नियुक्तियों की जिलेवार सूची

1. अजमेर ग्रामीण

डॉ. विकास चौधरी

2. अजमेर शहरी

डॉ. राज कुमार जाइपाल

3. अलवर

श्री प्रकाश गंगावत

4. बालोतरा

श्रीमती प्रियंका मेघवाल

5. बांसवाड़ा

श्री अर्जुन सिंह बामनिया

6. बाड़मेर

श्री लक्ष्मण सिंह गोदारा

7. ब्यावर

श्री किशोर चौधरी

8. भरतपुर

श्री दिनेश सिंह सुपा

9. भीलवाड़ा ग्रामीण

श्री रामलाल जाट

10. भीलवाड़ा शहरी

श्री शिवराम खटीक

11. बीकानेर ग्रामीण

श्री बिश्नाराम सियाग

12. बीकानेर शहरी

श्री मदन गोपाल मेघवाल

13. बूंदी

श्री महावीर मीणा

14. चित्तौड़गढ़

श्री प्रमोद सिंह सिसोदिया

15. चूरू

श्री मनोज मेघवाल

16. दौसा

श्री रामजी लाल ओड

17. डीडवाना–कुचामन

श्री जाकिर हुसैन गेसावत

18. डीग

श्री राजीव सिंह

19. धौलपुर

श्री संजय कुमार जाटव

20. डूंगरपुर

श्री गणेश घोगरा

21. हनुमानगढ़

श्री मनीष माकड़सर

22. जयपुर ग्रामीण (पूर्व)

श्री गोपाल मीना

23. जयपुर ग्रामीण (पश्चिम)

श्री विद्याधर चौधरी

24. जैसलमेर

श्री अमरदीन फकीर

25. जालौर

श्रीमती रमीला मेघवाल

26. झुंझुनू

सुश्री रीटा चौधरी

27. जोधपुर ग्रामीण

श्रीमती गीता बर्वाड़

28. जोधपुर शहरी

श्री ओमकार वर्मा

29. करौली

श्री घनश्याम महार

30. खैरथल–तिजारा

श्री बलराम यादव

31. कोटा ग्रामीण

श्री भानुप्रताप सिंह

32. कोटा शहरी

श्रीमती राखी गौतम

33. कोटपुतली–बहरोड़

श्री इंद्राज गुर्जर

4. नागौर

श्री हनुमान राम बंगड़ा

35. नीम का थाना–सीकर

श्री गोविंद नारायण घासिया

36. पाली

श्री शिशुपाल सिंह

37. फलोदी

श्री मोहम्मद सलीम नागौरी

38. सलूम्बर

श्री परमानंद मेहता

39. सवाई माधोपुर

श्रीमती इंदिरा मीणा

40. सीकर

श्रीमती सुनीता गाठला

41. सिरोही

श्री लीलाराम गरासिया

42. श्रीगंगानगर

श्री रुपिंदर सिंह कूनर

43. टोंक

श्री सैयद सऊद सैदी

44. उदयपुर ग्रामीण

श्री रघुवीर सिंह मीणा

45. उदयपुर शहरी

श्री फतेह सिंह राठौड़

