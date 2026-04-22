Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, BJP के आरोपों का दिया जोरदार जवाब!

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, BJP के आरोपों का दिया जोरदार जवाब!

Rajasthan News: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का पलटवार तेज, बिल को बताया परिसीमन से जुड़ा. BJP के आरोपों के जवाब में महिला नेत्रियां मैदान में, प्रदेशभर में अभियान जारी. मौजूदा सीटों पर आरक्षण लागू करने की मांग, 24 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Apr 22, 2026, 09:54 PM|Updated: Apr 22, 2026, 09:54 PM
महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, BJP के आरोपों का दिया जोरदार जवाब!
Image Credit:

Rajasthan Politics News: महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास नहीं होने पर कांग्रेस इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रही है. कांग्रेस का कहना है कि यह बिल महिला आरक्षण का नहीं, बल्कि परिसीमन का था. बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर लगाए जा रहे महिला विरोधी होने के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में अभियान चला रही है. कांग्रेस का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार परिसीमन करना चाहती थी.

मौजूदा सीटों पर आरक्षण लागू करने की मांग, जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस अब मांग कर रही है कि मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए. इसी मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में अभियान चलाया जा रहा है.
महिला नेत्रियों के जरिए जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं. अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री, विधायक और संगठन से जुड़ी महिला नेताओं को जिम्मेदारी दी है.

कई मुद्दों के साथ भाजपा सरकार पर उठाए सवाल
1. भाजपा के आरोपों का जवाब देने के साथ ही कांग्रेस की मांग है कि 2023 में पास हुए कानून को जल्द लागू किया जाए.
2. निकाय-पंचायत चुनाव में देरी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया.
3. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है.

कांग्रेस का कहना है कि एक ओर बीजेपी देश में महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, वहीं राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं.
चुनाव नहीं होने से महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण से उन्हें वंचित रखा जा रहा है और उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ रहा है.

24 अप्रैल तक चलेगा अभियान, जिलों में रखी जा रही पार्टी की बात
कांग्रेस अब बीजेपी के महिला विरोधी होने के आरोपों का जवाब प्रदेश के सभी जिलों में दे रही है.महिला नेत्रियों द्वारा 24 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण को लेकर पार्टी का पक्ष रखा जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:नकली डिग्री से नौकरी पाने वाले 8 PTI बाहर, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 2022 भर्ती पर सवाल'रिकॉर्ड कर लो, फिर कहोगे बनती नहीं है', गहलोत-पायलट की मुलाकात का Video हुआ वायरलहाईकोर्ट में हड़कंप! बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में फर्जी वोटिंग के आरोपों से बवाल, चुनाव रद्द

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Tags:
rajasthan politics news
rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पानी संकट टला! PHED कॉन्ट्रेक्टर्स की हड़ताल खत्म, मई में 1500 करोड़ जारी करेगी सरकार

राजस्थान में पानी संकट टला! PHED कॉन्ट्रेक्टर्स की हड़ताल खत्म, मई में 1500 करोड़ जारी करेगी सरकार

jaipur news
2

स्वच्छता या सिर्फ दिखावा? जयपुर में सर्वे से पहले ‘कागज़ी सफाई’ का खेल उजागर

jaipur news
3

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, BJP के आरोपों का दिया जोरदार जवाब!

rajasthan politics news
4

नकली डिग्री से नौकरी पाने वाले 8 PTI बाहर, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 2022 भर्ती पर सवाल

dungarpur news
5

Delhi Murder Case Update: दिल्ली पुलिस ने OYO होटल से पकड़ा राहुल, लगा था हत्या का आरोप

rajasthan crime