/महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, BJP के आरोपों का दिया जोरदार जवाब!

Rajasthan News: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का पलटवार तेज, बिल को बताया परिसीमन से जुड़ा. BJP के आरोपों के जवाब में महिला नेत्रियां मैदान में, प्रदेशभर में अभियान जारी. मौजूदा सीटों पर आरक्षण लागू करने की मांग, 24 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस.
Rajasthan Politics News: महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास नहीं होने पर कांग्रेस इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रही है. कांग्रेस का कहना है कि यह बिल महिला आरक्षण का नहीं, बल्कि परिसीमन का था. बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर लगाए जा रहे महिला विरोधी होने के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में अभियान चला रही है. कांग्रेस का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार परिसीमन करना चाहती थी.
मौजूदा सीटों पर आरक्षण लागू करने की मांग, जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस अब मांग कर रही है कि मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए. इसी मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में अभियान चलाया जा रहा है.
महिला नेत्रियों के जरिए जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं. अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री, विधायक और संगठन से जुड़ी महिला नेताओं को जिम्मेदारी दी है.
कई मुद्दों के साथ भाजपा सरकार पर उठाए सवाल
1. भाजपा के आरोपों का जवाब देने के साथ ही कांग्रेस की मांग है कि 2023 में पास हुए कानून को जल्द लागू किया जाए.
2. निकाय-पंचायत चुनाव में देरी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया.
3. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है.
कांग्रेस का कहना है कि एक ओर बीजेपी देश में महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, वहीं राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं.
चुनाव नहीं होने से महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण से उन्हें वंचित रखा जा रहा है और उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ रहा है.
24 अप्रैल तक चलेगा अभियान, जिलों में रखी जा रही पार्टी की बात
कांग्रेस अब बीजेपी के महिला विरोधी होने के आरोपों का जवाब प्रदेश के सभी जिलों में दे रही है.महिला नेत्रियों द्वारा 24 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण को लेकर पार्टी का पक्ष रखा जा रहा है.
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