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चुनाव नहीं तो आंदोलन तेज! कांग्रेस का अल्टीमेट वार, सरकार से जवाब मांगा

Rajasthan News: निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और राज्यभर में अभियान चला रही है. नेताओं के दौरे जारी हैं, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जो चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Apr 29, 2026, 10:26 PM|Updated: Apr 29, 2026, 10:26 PM
चुनाव नहीं तो आंदोलन तेज! कांग्रेस का अल्टीमेट वार, सरकार से जवाब मांगा
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Rajasthan Politics News: कांग्रेस निकाय पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर आए दिन सरकार पर आरोप लगाती है. कांग्रेस निकाय पंचायत चुनाव की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है. निकाय पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में अभियान भी चलाए जा रहे हैं. एक तरफ कांग्रेस "संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ" अभियान के जरिए चुनाव की मांग कर रही है, साथ ही "चुनाव कराओ, लोकतंत्र बचाओ" अभियान भी कांग्रेस की ओर से हाल ही में शुरू किया गया है.

प्रदेश में हो रही निकाय पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, साथ ही चुनाव कराने की मांग भी कर रही है. कांग्रेस नेता राजनीतिक जमीन की नब्ज टटोलने के लिए प्रदेश के कई जिलों के दौरे भी कर रहे हैं. हाल ही में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पाली, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों का दौरा किया और निकाय पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर लोगों के बीच गए. "संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ" अभियान में भी कई जिलों में शामिल हुए.

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पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. लेकिन कांग्रेस के कई जिलों में चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी अपनी बात रखी.

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत जगजाहिर है, लेकिन अब जिलों के नेता भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो रहे हैं. प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस नेताओं में आपसी खींचतान चल रही है, जो कहीं ना कहीं निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है.

हाल ही में बीकानेर में गोविंद मेघवाल और डूडी गुट के बीच चल रहे विवाद ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी थीं. कोटा में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था. वहीं बाड़मेर में भी कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई नजर आती है. अगर कांग्रेस इस आपसी खींचतान का समाधान नहीं ढूंढ पाई तो निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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