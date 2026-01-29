पंचायत चुनाव और SIR पर बड़ा मंथन! राहुल गांधी-डोटासरा की दिल्ली बैठक ने बढ़ाई हलचल

Rajasthan Congress Meeting in Delhi: कांग्रेस संगठन की ओर से राजस्थान को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

बैठक में राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे. इस दौरान संगठन से जुड़े कई अहम विषयों पर विचार किया जाएगा. खास तौर पर प्रदेश के शेष 5 जिलों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और संगठन की गतिविधियों को लेकर फैसला लिया जा सकता है.

इससे पहले राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होने के लिए खड़गे आवास पहुंचे हैं. इससे बैठक की अहमियत और बढ़ गई है.

दिल्ली में आज यानी 29 जनवरी को कांग्रेस की यह बड़ी संगठनात्मक बैठक दोपहर 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित की जाएगी. बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी भी रहेगी, जिससे राजस्थान से जुड़े फैसलों को लेकर गहन चर्चा होने की संभावना है.

बैठक में राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर भी रणनीति पर विचार किया जा सकता है. खासतौर पर मनरेगा जैसे मुद्दों पर कांग्रेस का रुख क्या होगा और विधानसभा में सरकार को किस तरह घेरा जाएगा, इस पर मंथन संभव है. साथ ही शेष बचे जिलाध्यक्षों के नामों पर भी अंतिम सहमति बन सकती है.

सूत्रों के अनुसार, बैठक का मुख्य फोकस संगठनात्मक विषयों पर रहेगा. राजस्थान कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और संगठन के भीतर बेहतर तालमेल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी रणनीति तय हो सकती है.

इसके साथ ही बैठक में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. पार्टी नेतृत्व यह समीक्षा कर सकता है कि जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए और चुनावी तैयारियों को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए. माना जा रहा है कि दिल्ली की इस बैठक में राजस्थान में होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों की रणनीति को लेकर भी अहम संकेत मिल सकते हैं.

