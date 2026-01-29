Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पंचायत चुनाव और SIR पर बड़ा मंथन! राहुल गांधी-डोटासरा की दिल्ली बैठक ने बढ़ाई हलचल

Rajasthan News: दिल्ली में 29 जनवरी को कांग्रेस की अहम संगठनात्मक बैठक हो रही है. बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली शामिल होंगे. शेष 5 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, संगठन की स्थिति, बजट सत्र, मनरेगा और पंचायत-निकाय चुनावों की रणनीति पर चर्चा संभव है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 29, 2026, 04:31 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 04:52 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में कोहरे का टॉर्चर, कोहरे की सफेद चादर में लिपटा प्रदेश,विजिबिलिटी हुई शून्य
8 Photos
Rajasthan Fog alert

राजस्थान में कोहरे का टॉर्चर, कोहरे की सफेद चादर में लिपटा प्रदेश,विजिबिलिटी हुई शून्य

पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! सरपंच बनने के बाद भी इस काम में बंधे रहते हैं हाथ
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खुलासा! सरपंच बनने के बाद भी इस काम में बंधे रहते हैं हाथ

सावधान! इस बार आपको नहीं मिलेगी PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

सावधान! इस बार आपको नहीं मिलेगी PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

Valentine Week 2026: कम बजट में शाही रोमांस! राजस्थान के ये 5 स्पॉट बनाएंगे आपके ट्रिप को यादगार
8 Photos
rajasthan place to visit

Valentine Week 2026: कम बजट में शाही रोमांस! राजस्थान के ये 5 स्पॉट बनाएंगे आपके ट्रिप को यादगार

पंचायत चुनाव और SIR पर बड़ा मंथन! राहुल गांधी-डोटासरा की दिल्ली बैठक ने बढ़ाई हलचल

Rajasthan Congress Meeting in Delhi: कांग्रेस संगठन की ओर से राजस्थान को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

बैठक में राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे. इस दौरान संगठन से जुड़े कई अहम विषयों पर विचार किया जाएगा. खास तौर पर प्रदेश के शेष 5 जिलों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और संगठन की गतिविधियों को लेकर फैसला लिया जा सकता है.

इससे पहले राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होने के लिए खड़गे आवास पहुंचे हैं. इससे बैठक की अहमियत और बढ़ गई है.

दिल्ली में आज यानी 29 जनवरी को कांग्रेस की यह बड़ी संगठनात्मक बैठक दोपहर 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित की जाएगी. बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी भी रहेगी, जिससे राजस्थान से जुड़े फैसलों को लेकर गहन चर्चा होने की संभावना है.

बैठक में राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर भी रणनीति पर विचार किया जा सकता है. खासतौर पर मनरेगा जैसे मुद्दों पर कांग्रेस का रुख क्या होगा और विधानसभा में सरकार को किस तरह घेरा जाएगा, इस पर मंथन संभव है. साथ ही शेष बचे जिलाध्यक्षों के नामों पर भी अंतिम सहमति बन सकती है.

सूत्रों के अनुसार, बैठक का मुख्य फोकस संगठनात्मक विषयों पर रहेगा. राजस्थान कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और संगठन के भीतर बेहतर तालमेल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी रणनीति तय हो सकती है.

इसके साथ ही बैठक में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. पार्टी नेतृत्व यह समीक्षा कर सकता है कि जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए और चुनावी तैयारियों को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए. माना जा रहा है कि दिल्ली की इस बैठक में राजस्थान में होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों की रणनीति को लेकर भी अहम संकेत मिल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news