कांग्रेस का नई टीम पर फोकस! डोटासरा-जूली समेत जिला अध्यक्ष 10 फरवरी को दिल्ली में राहुल-खड़गे देंगे सीक्रेट टिप्स

Rajasthan Politics: राजस्थान में कांग्रेस की नई रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की नई टीम को 10 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने बुलाया है. संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए जिला अध्यक्षों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद टिप्स देंगे. यह ट्रेनिंग जिला अध्यक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे निकाय और पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

डोटासरा की टीम का यह पहला एग्जाम निकाय और पंचायत चुनावों के रूप में होने जा रहा है. कांग्रेस इसे विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल की तरह देख रही है. पार्टी आलाकमान का मानना है कि इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन संगठन को मजबूत करेगा और भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करेगा. वहीं, अगर प्रदर्शन कमजोर रहा तो बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है.

10 फरवरी को दिल्ली में होने वाली इस ट्रेनिंग में प्रदेश प्रभारी रंधावा, PCC चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे. जिला अध्यक्षों को एक दिन की ट्रेनिंग के दौरान संगठन मजबूत करने और चुनाव प्रबंधन के टिप्स दिए जाएंगे. इसके बाद जिला स्तर पर उन्हें 10 दिन का विस्तृत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कांग्रेस आलाकमान नए जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस को बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है. पिछले पांच साल में डोटासरा ने PCC चीफ के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है और उपचुनावों में मिली जीत ने उन्हें इम्यूनिटी भी दी है. अब यह टीम निकाय और पंचायत चुनावों में अपनी ताकत साबित करने जा रही है.

डोटासरा की नई टीम के लिए यह मौका परीक्षा जैसा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनावों में सफलता मिलने पर संगठन और मजबूत होगा, जबकि हार के मामले में कई बदलाव किए जा सकते हैं. इसलिए जिला अध्यक्षों को रणनीति, संगठन प्रबंधन और चुनावी तैयारी में हर संभव सलाह दी जा रही है.

संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्षों को दिल्ली में टिप्स देने का मकसद साफ है. निकाय और पंचायत चुनावों में मजबूत प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस को विधानसभा चुनावों के लिए बेहतर स्थिति में पहुंचाना. यही वजह है कि 10 फरवरी का दिन डोटासरा की टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-