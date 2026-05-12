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NEET रद्द होते ही राजस्थान में सियासी भूचाल! गहलोत-जूली ने सरकार को घेरा

Rajasthan News: NEET परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान में सियासत तेज हो गई है. टीकाराम जूली और अशोक गहलोत ने FIR नहीं होने पर सवाल उठाए. दोनों नेताओं ने पेपर लीक मामले की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की. वहीं परीक्षा रद्द होने से छात्र भी परेशान नजर आए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: May 12, 2026, 10:37 PM|Updated: May 12, 2026, 10:37 PM
NEET रद्द होते ही राजस्थान में सियासी भूचाल! गहलोत-जूली ने सरकार को घेरा
Image Credit: Congress Leaders On NEET Exam 2026 Cancellation

Congress On NEET Exam Cancellation: NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है. अब पूरे मामले की जांच CBI करेगी. NEET को लेकर राजस्थान में सियासत भी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि NEET परीक्षा को लेकर राजस्थान में शिकायतें सामने आई थीं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक इस मामले में FIR क्यों दर्ज नहीं की गई.

जूली ने कहा कि CBI और ED पर देश को भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए मामले की जांच न्यायिक निगरानी में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले छात्रों के सपने टूट जाते हैं. पेपर माफिया का देशभर में बड़ा नेटवर्क है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है. साथ ही कानून और कठोर बनाए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. गहलोत ने कहा कि छात्रों ने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई. यह समझ से परे है कि FIR तक दर्ज क्यों नहीं की गई.

गहलोत ने कहा कि 2024, 2025 और अब 2026 में भी पेपर आउट होने की घटनाएं सामने आई हैं. जब तक मामले की गहराई तक जांच नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी लगातार परेशान हो रही है. छात्र मेहनत से तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं.

उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भी यदि पेपर लीक की घटना होती थी तो परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाती थी. यह बेहद गंभीर मामला है और स्थायी समाधान निकालना जरूरी है. गहलोत ने आरोप लगाया की सरकार को तुरंत कार्रवाई कर केंद्र सरकार को सूचना देनी चाहिए थी. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर SOG को FIR दर्ज नहीं करने का इशारा किसने दिया.

इधर, परीक्षा रद्द होने से छात्र भी परेशान हैं. छात्रों का कहना है कि उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी, लेकिन अब दोबारा परीक्षा होने पर प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसे लेकर असमंजस है. छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ है और अब उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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