मनरेगा बचाओ संग्राम बनाम VB-G RAM G! कांग्रेस के आंदोलन के सामने बीजेपी का जनजागरण वार

Rajasthan News: मनरेगा को लेकर कांग्रेस देशभर में “मनरेगा बचाओ संग्राम” शुरू करेगी, जबकि बीजेपी “VB-G RAM G” जनजागरण अभियान चलाएगी. कांग्रेस ने केंद्र पर राइट टू वर्क छीनने का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को माहौल बनाने की आदत बताया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 05, 2026, 04:10 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 04:10 PM IST

Jaipur News: मनरेगा को लेकर कांग्रेस देश भर में "मनरेगा बचाओ संग्राम" शुरू करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी "VB-G RAM G जनजागरण अभियान" चलाएगी. मनरेगा को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने लोगों से राइट टू वर्क का अधिकार छीन लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी. प्रदेश में भी कांग्रेस मनरेगा को लेकर गांव-गांव तक जाएगी. वहीं कांग्रेस के आंदोलन का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से भी रणनीति तैयार कर ली गई है. "VB-G RAM G" को लेकर बीजेपी जनजागरण अभियान चलाएगी.

कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर लगाए आरोप

केंद्र सरकार ने राइट टू वर्क का अधिकार छीना – कांग्रेस
40% पैसा राज्य सरकार कहां से देगी, "ना नौ मन तेल होगा, ना सरकार नाचेगी" – कांग्रेस
माहौल बनाना कांग्रेस की आदत – बीजेपी
VB-G RAM G को लेकर घर-घर जाकर लोगों को समझाएंगे – बीजेपी
मनरेगा में शिकायत थी – बीजेपी

देश भर में कांग्रेस का आंदोलन
मनरेगा को लेकर देश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी. राजस्थान में भी कांग्रेस मनरेगा को लेकर शहर से लेकर गांव तक जाएगी. 8 जनवरी को कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मनरेगा को लेकर रणनीति तैयार करेंगे. 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच कांग्रेस मनरेगा को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन, जनजागरण और रैली के कार्यक्रम करेगी. तो वहीं बीजेपी ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली है. बीजेपी "VB-G RAM G" को लेकर जनजागरण अभियान चलाएगी, जिसके लिए बीजेपी की ओर से कमेटी का भी गठन कर दिया गया है.

राजस्थान में क्या है कांग्रेस के कार्यक्रम का शैड्यूल

8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता बैठक करेंगे, जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी. जिला और ब्लॉक लेवल तक आंदोलन को लेकर चर्चा होगी.
10 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.
11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास होगा. कांग्रेस नेता जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी या डॉ. बी. आर. आंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने उपवास करेंगे.
12 जनवरी से 29 जनवरी तक कांग्रेस पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करेगी.
30 जनवरी को कांग्रेस वार्ड स्तर पर धरना देगी.
31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना.
7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा घेराव.
16 फरवरी से 25 फरवरी तक कांग्रेस मनरेगा को लेकर रैलियां करेगी.

मनरेगा को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
मनरेगा को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की शुरुआत की थी. वहीं, मनरेगा को खत्म करने के लिए इन लोगों ने भगवान राम का सहारा लिया, ये सभी पाप के भागी बनेंगे. मनरेगा को G RAM G कर दिया, यहां पर तो जी राम जी लास्ट में ही बोलते हैं. महात्मा गांधी के नाम की जगह भगवान राम के नाम पर हमें एतराज नहीं है. साजिश यही थी कि राम के नाम पर हम एतराज नहीं कर पाएंगे. लेकिन आने वाले समय में अब गांवों से पलायन होगा.

