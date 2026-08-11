/निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान! अजमेर-बाड़मेर की गुटबाजी पहुंची PCC वॉर रूम

Rajasthan Politics News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठन को एकजुट करने की कवायद के बीच गुटबाजी का मुद्दा फिर सामने आ गया है. बाड़मेर और अजमेर के नेताओं ने अपनी-अपनी शिकायतें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने रखीं. बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पीसीसी पहुंचे. वहीं अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर अपनी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष तक लेकर पहुंचे. मेवाराम ने कहा कि बाड़मेर में गुटबाजी बहुत है. कांग्रेस को एकजुट करने और गुटबाजी खत्म करने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है. गुटबाजी करने वाले व्यक्ति का नाम भी अध्यक्ष को बता दिया है.

बाड़मेर में राजनीतिक अदावत किसी से छिपी नहीं

बाड़मेर में मेवाराम जैन और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच राजनीतिक अदावत किसी से छिपी नहीं है. हालांकि मेवाराम जैन ने सीधे तौर पर हरीश चौधरी का नाम नहीं लिया लेकिन गुटबाजी करने वाले व्यक्ति की शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से करने की बात कही.

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अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन ने भी उठाए सवाल

उधर अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन ने भी स्थानीय कांग्रेस में एक व्यक्ति की दखलअंदाजी को लेकर सवाल उठाए. विजय जैन का आरोप है कि अजमेर में पार्टी के कार्यक्रमों में पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अजमेर में एक व्यक्ति की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है. उस व्यक्ति का नाम प्रदेशाध्यक्ष को बता दिया है. पंचायत और वार्ड के चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है.

शिकायतें मिलने के बाद क्या करेंगे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा?

बाड़मेर और अजमेर से आई शिकायतों के बीच अब निगाहें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अगले कदम पर हैं. हालांकि डोटासरा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस चुनाव में किसी एक गुट के साथ नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के साथ उतरेगी. डोटासरा ने माना कि बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के दौरान मनमुटाव हुआ था लेकिन अब पार्टी में सब एकजुट हैं.अजमेर शहर कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होने की बात स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को बुलाकर बातचीत की जाएगी.गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर चुनाव लड़ेगी. किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. जिसका जहां अधिकार बनता है उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे.

पूरे घटनाक्रम के बाद कई पहलू सामने आए

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है. धर्मेंद्र राठौड़ की शिकायत लेकर पीसीसी पहुंचे विजय जैन को खुद अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं. जयपाल ने विजय जैन पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है. यानी चुनाव से ठीक पहले बाड़मेर और अजमेर की स्थानीय खींचतान अब प्रदेश कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंच चुकी है. एक तरफ नेता अपने-अपने गुट की शिकायतें लेकर पीसीसी पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश नेतृत्व सभी को एक मंच पर लाने का दावा कर रहा है.अब देखना होगा कि डोटासरा की यह कोशिश चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को कितना शांत कर पाती है.