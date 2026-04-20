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महिला आरक्षण पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस! जयपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार हंगामा

Rajasthan News: महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने जयपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. अलका लांबा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, पुलिस ने रोका तो हल्की झड़प हुई. कांग्रेस ने 2023 के बिल को लागू करने की मांग उठाई और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 20, 2026, 11:15 PM|Updated: Apr 20, 2026, 11:15 PM
महिला आरक्षण पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस! जयपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार हंगामा
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Rajasthan Politics News: महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने सियासी मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस महिला आरक्षण को अपना एजेंडा बताते हुए अब सड़कों पर लड़ाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में महिला कांग्रेस ने आज जयपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में राजधानी जयपुर में यह प्रदर्शन आयोजित हुआ. कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को PCC मुख्यालय के बाहर ही रोक लिया. इस दौरान पुलिस और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली, जिससे माहौल कुछ देर के लिए गरमा गया.

प्रदर्शन के दौरान अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को अब तक लागू नहीं किया गया है, जबकि सरकार को इसे तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि “आधी आबादी” अपने अधिकारों के लिए अब सड़कों पर उतरने को तैयार है. “कल हम दिल्ली में थे, आज जयपुर में हैं और आने वाले समय में देश के अलग-अलग राज्यों में भी इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा,”.उन्होंने कहा कि हमें महिला विरोधी कहा जा रहा है, जबकि निकाय और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण हमने दिया. सरकार परिसीमन की साजिश के तहत यह बिल लेकर आई थी.

वहीं, राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने मांग रखी कि मौजूदा सीटों में से ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए.
राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष

सारिका सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं को वास्तविक रूप से आरक्षण देना ही नहीं चाहती और उनके प्रदर्शन भी महज दिखावा हैं. उन्होंने कहा कि “बीजेपी का रवैया महिलाओं के प्रति नकारात्मक है और वे नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका हक मिले.” महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब खुलकर आक्रामक रुख अपना लिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी तापमान और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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