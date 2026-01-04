Zee Rajasthan
कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम की तैयारी, 8 जनवरी से राजस्थान के गांव-गांव से शुरू करेंगे आंदोलन

Rajasthan News: कांग्रेस देशभर में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' शुरू करेगी. पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा में बदलाव कर काम के अधिकार को कमजोर कर रही है और केंद्र का योगदान 90 से घटाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है. साथ में कांग्रेस ने भाजपा पर राइट टू वर्क का अधिकार छीनने का आरोप भी लगाया.

Published: Jan 04, 2026, 07:49 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 07:49 PM IST

कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम की तैयारी, 8 जनवरी से राजस्थान के गांव-गांव से शुरू करेंगे आंदोलन

Rajasthan Politics News: मनरेगा को लेकर कांग्रेस देश भर में "मनरेगा बचाओ संग्राम" शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से सभी राज्यों को कार्यक्रम जारी किया गया है. कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि मनरेगा में बदलाव करके केंद्र सरकार ने लोगों से राइट टू वर्क का अधिकार छीन लिया है.

कांग्रेस की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरेगी. मनरेगा को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में सड़कों पर उतरेगी. कांग्रेस का आरोप है कि VB-GRAM-G अधिनियम काम के अधिकार को खत्म कर देगा. साथ ही मनरेगा में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत योगदान देती थी, अब उसे घटाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है, जिससे राज्यों पर वित्तीय भार पड़ेगा. "मनरेगा बचाओ संग्राम" को कांग्रेस राजस्थान में गांव-गांव तक लेकर जाएगी. राजस्थान के तमाम नेता 8 जनवरी को मनरेगा आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे.

क्या है कांग्रेस का कार्यक्रम?
8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता बैठक करेंगे, जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी. जिला और ब्लॉक लेवल तक आंदोलन को लेकर चर्चा होगी.
10 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.
11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास होगा. कांग्रेस नेता जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी या डॉ. बी. आर. आंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने उपवास करेंगे.
12 जनवरी से 29 जनवरी तक कांग्रेस पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करेगी.
30 जनवरी को कांग्रेस वार्ड स्तर पर धरना देगी.
31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना.
7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा घेराव.
16 फरवरी से 25 फरवरी तक कांग्रेस मनरेगा को लेकर रैलियां करेगी.

राजस्थान में कांग्रेस नेताओं में आपसी दूरियां किसी से छुपी नहीं हैं. हाल में अरावली को लेकर जयपुर में आयोजित NSUI की रैली में सिर्फ सचिन पायलट शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष सहित बाकी नेताओं को नहीं बुलाया गया था. लेकिन मनरेगा को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने सख्त निर्देश दिए हैं. प्रदेश कांग्रेस समितियां "मनरेगा बचाओ संग्राम" को पार्टी का एक प्राथमिक कार्यक्रम मानें. निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए. साथ ही आंदोलन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं. कांग्रेस आलाकमान की ओर से सभी नेताओं को मनरेगा आंदोलन में अधिकतम भागीदारी के निर्देश दिए गए हैं.

