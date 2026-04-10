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कांग्रेस का चुनावी गेम प्लान ऑन! कूकस रिसोर्ट में होगी खास ट्रेनिंग, बड़े नेता देंगे टिप्स

Rajasthan News: कांग्रेस ने पंचायत-निकाय चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं. 11–13 अप्रैल तक जयपुर के कूकस में प्रशिक्षण शिविर होगा, जहां अशोक गहलोत व सी.पी. जोशी कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देंगे और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस रहेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 10, 2026, 09:32 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 09:32 PM IST

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कांग्रेस का चुनावी गेम प्लान ऑन! कूकस रिसोर्ट में होगी खास ट्रेनिंग, बड़े नेता देंगे टिप्स

Rajasthan Congress: कांग्रेस ने निकाय पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस की ओर से निकाय पंचायत चुनावों के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. कांग्रेस निकाय पंचायत चुनाव के लिए गुप्त मंत्र शुरू करने जा रही है. कांग्रेस निकाय पंचायत चुनाव को लेकर निकाय पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को रिसोर्ट में चुनाव जीतने के मूल मंत्र देगी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी जैसे नेता भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की टिप्स देंगे.

कांग्रेस जनता के पॉवर सेंटर करेंगी आईडेंटिफाई.
पंचायत व निकाय चुनाव की माइक्रो लेवल पर तैयारियों में जुटी कांग्रेस.
11 से 13 अप्रैल तक नेताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण.
जयपुर के कूकस स्थित एक निजी रिसोर्ट में कांग्रेस नेताओं को मिलेगी ट्रेनिंग.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी देंगे टिप्स.
11 से 13 अप्रैल तक प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन.
ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायत.
विशेष मॉड्यूल के जरिए कांग्रेस देगी ट्रेनिंग.

जयपुर के कूकस स्थित एक निजी रिसोर्ट में कांग्रेस के विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों की तैयारी के लिए 11 से 13 अप्रैल तक तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 200 चयनित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जो पूर्व में दो स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं.

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कांग्रेस विधानसभा, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना चाहती है. साथ ही, इन प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगामी तीन महीनों में नीचे के स्तर पर 2 लाख जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

कांग्रेस नेता जनता के पॉवर सेंटर की पहचान करके उसे जोड़ने की तकनीकों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी. प्रतिभागियों को इसके लिए विशेष मॉड्यूल भी प्रदान किए जाएंगे. शिविर में आरजीपीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पंवार, अशोक गहलोत, डॉ. सी.पी. जोशी सहित कई वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता अपने अनुभव साझा करेंगे.

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