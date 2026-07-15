/निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, गांव-गांव संगठन मजबूत करने में जुटी पार्टी

राज्य चुनें
Rajasthan Politics News: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस चुनाव टलने को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान के निकाय और पंचायत चुनाव भले ही कानूनी पेचीदगियों में फंसे हों, लेकिन कांग्रेस संगठन ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश कांग्रेस के साथ-साथ अब पार्टी के अग्रिम संगठन, विभाग और प्रकोष्ठ भी चुनावी मोड में आ गए हैं.
कांग्रेस ने तेज की संगठनात्मक तैयारियां
निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने तेज की संगठनात्मक तैयारियां
जिला से ब्लॉक स्तर तक विभागों और प्रकोष्ठों का हो रहा विस्तार
कांग्रेस का दावा - गांव-गांव तक संगठन को किया जाएगा मजबूत
नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे कांग्रेस के विभाग और प्रकोष्ठ
कानूनी पेचीदगियों में फंसे चुनाव, लेकिन कांग्रेस ने शुरू की चुनावी तैयारी
नई कार्यकारिणियों का किया गठन
प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों सहित कई जिलों में नई कार्यकारिणियों का गठन किया है. अब संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है. निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए कांग्रेस संगठन को नए सिरे से तेजी से खड़ा करने की कोशिश कर रही है. अब कांग्रेस का संगठन केवल प्रदेश कांग्रेस के संगठन पर ही निर्भर नहीं रहेगा. पार्टी अपने विभागों और प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी को ब्लॉक स्तर तक विस्तार कर रही है, ताकि चुनाव से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके.
ब्लॉक स्तर तक नेताओं को मिलेंगी जिम्मेदारियां
कांग्रेस के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों की नई कार्यकारिणियों का गठन किया जा रहा है. जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक स्तर तक नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं. सभी विभाग और प्रकोष्ठ नए लोगों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं.
कांग्रेस को उम्मीद है चुनाव में मिलेगा फायदा
कांग्रेस को उम्मीद है कि निकाय और पंचायत चुनाव से पहले अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के विभिन्न संगठनों से जोड़ा जाएगा, जिससे चुनाव में संगठनात्मक मजबूती का फायदा मिल सके. इसी उद्देश्य से सभी विभाग और प्रकोष्ठ शहर से लेकर गांव तक अभियान चलाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल निकाय और पंचायत चुनाव कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए हैं, लेकिन चुनाव जब भी होंगे, तब यह साफ होगा कि कांग्रेस का नया संगठनात्मक ढांचा और नए प्रयोग पार्टी के लिए कितने कारगर साबित होते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!