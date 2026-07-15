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निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, गांव-गांव संगठन मजबूत करने में जुटी पार्टी

Rajasthan News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों में देरी के बीच कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी जिला, ब्लॉक और गांव स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटी है. विभागों और प्रकोष्ठों का विस्तार कर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jul 15, 2026, 07:42 PM|Updated: Jul 15, 2026, 07:42 PM
निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, गांव-गांव संगठन मजबूत करने में जुटी पार्टी
Image Credit: हरसहाय यादव, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस ओबीसी विभागSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics News: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस चुनाव टलने को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान के निकाय और पंचायत चुनाव भले ही कानूनी पेचीदगियों में फंसे हों, लेकिन कांग्रेस संगठन ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश कांग्रेस के साथ-साथ अब पार्टी के अग्रिम संगठन, विभाग और प्रकोष्ठ भी चुनावी मोड में आ गए हैं.

कांग्रेस ने तेज की संगठनात्मक तैयारियां
निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने तेज की संगठनात्मक तैयारियां
जिला से ब्लॉक स्तर तक विभागों और प्रकोष्ठों का हो रहा विस्तार
कांग्रेस का दावा - गांव-गांव तक संगठन को किया जाएगा मजबूत
नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे कांग्रेस के विभाग और प्रकोष्ठ
कानूनी पेचीदगियों में फंसे चुनाव, लेकिन कांग्रेस ने शुरू की चुनावी तैयारी

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नई कार्यकारिणियों का किया गठन
प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों सहित कई जिलों में नई कार्यकारिणियों का गठन किया है. अब संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है. निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए कांग्रेस संगठन को नए सिरे से तेजी से खड़ा करने की कोशिश कर रही है. अब कांग्रेस का संगठन केवल प्रदेश कांग्रेस के संगठन पर ही निर्भर नहीं रहेगा. पार्टी अपने विभागों और प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी को ब्लॉक स्तर तक विस्तार कर रही है, ताकि चुनाव से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके.

ब्लॉक स्तर तक नेताओं को मिलेंगी जिम्मेदारियां
कांग्रेस के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों की नई कार्यकारिणियों का गठन किया जा रहा है. जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक स्तर तक नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं. सभी विभाग और प्रकोष्ठ नए लोगों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं.

कांग्रेस को उम्मीद है चुनाव में मिलेगा फायदा
कांग्रेस को उम्मीद है कि निकाय और पंचायत चुनाव से पहले अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के विभिन्न संगठनों से जोड़ा जाएगा, जिससे चुनाव में संगठनात्मक मजबूती का फायदा मिल सके. इसी उद्देश्य से सभी विभाग और प्रकोष्ठ शहर से लेकर गांव तक अभियान चलाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल निकाय और पंचायत चुनाव कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए हैं, लेकिन चुनाव जब भी होंगे, तब यह साफ होगा कि कांग्रेस का नया संगठनात्मक ढांचा और नए प्रयोग पार्टी के लिए कितने कारगर साबित होते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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