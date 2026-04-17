/कांग्रेस का बड़ा डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! टेक्नोलॉजी से BJP को टक्कर देने की तैयारी तेज

Rajasthan Politics News: प्रचार-प्रसार सहित अन्य गतिविधियों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है. प्रदेश में कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत बन रहे पदाधिकारी अब कागजी लिस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे. तमाम पदाधिकारियों को पीसीसी के सिस्टम से जोड़ा जा रहा है.

PCC वॉर रूम से कंटेंट होंगे कांग्रेस के पदाधिकारी

गांव-ढाणियों तक पीसीसी पदाधिकारी वॉर रूम से होंगे सीधे कनेक्ट

AICC तक पहुंचेगी नेताओं की रिपोर्ट

पार्टी के टास्क पूरे करने वाले नेताओं को मिलेगा इनाम

नेताओं को सिस्टम से मिलेगी रेटिंग, PCC चीफ भी देंगे रेटिंग

जिला अध्यक्ष जुड़े अन्य पदाधिकारियों को भी जोड़ने की तैयारी

अभियान के तहत बने पदाधिकारियों की जानकारी पोर्टल पर रहेगी मौजूद

निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस करेगी नए मॉडल का उपयोग

प्रदेश कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब बन रहे पदाधिकारी सीधे पीसीसी वॉर रूम से कनेक्ट रहेंगे. कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की जानकारी पीसीसी वॉर रूम के पास मौजूद रहेगी. सोशल मीडिया सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों की जानकारी पोर्टल पर रखी जा रही है.

पीसीसी की ओर से अब सभी नेताओं को टास्क यहीं से दिए जाएंगे. साथ ही दिए गए टास्क की जानकारी नेताओं को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे उन्हें रेटिंग भी मिलेगी. इस पोर्टल से AICC के नेताओं को भी जोड़ा गया है.

जो नेता पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, उन्हें रेटिंग के आधार पर बदला जाएगा. वहीं जो नेता बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें संगठन में प्रमोशन और अधिक जिम्मेदारियां दी जाएंगी.

अब साफ है कि कांग्रेस की ओर से बनाए गए पदाधिकारी सिर्फ लिस्ट में नाम तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी पूरी मॉनिटरिंग पीसीसी वॉर रूम से होगी. एक क्लिक पर प्रदेश भर के नेताओं को मैसेज भेजे जा सकेंगे.

फिलहाल इसकी शुरुआत जिला स्तर पर की गई है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस गांव-गांव तक अपने नेताओं को कनेक्ट करेगी. इस नए प्रयोग का उपयोग सबसे पहले प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में किया जाएगा.