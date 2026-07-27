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क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

Rajasthan News: केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को हटाने की मांग तेज हो गई है. शिक्षक संघ ने आंदोलन का आह्वान किया है, जबकि कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था, तबादलों और विवादित बयानों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 27, 2026, 09:29 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 09:29 PM IST
क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा
Image Credit: राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

Rajasthan Politics News: केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है. अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी हटाने की मांग तेज होती जा रही है. राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) ने इस मुद्दे को लेकर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को पत्र लिखकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है. दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार मदन दिलावर पर हमलावर है. पार्टी का आरोप है कि शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है और शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है.

शिक्षक संघ ने आंदोलन का किया आह्वान
राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) ने शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग को लेकर बड़ा कदम उठाया है. संगठन ने अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने की अपील की है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है और शिक्षकों में भी सरकार के फैसलों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है.

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डोटासरा ने साधा सरकार पर निशाना
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अब खुद शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में शिक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद किए जा रहे हैं. डोटासरा ने कहा कि जब तक मदन दिलावर पद पर बने रहेंगे, तब तक वे बीजेपी के लिए ही नुकसान का कारण बनेंगे.

'धर्मपत्नी भी यही सलाह देंगी'
डोटासरा ने शिक्षक संगठनों की ओर से लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए तंज कसा कि अगर मदन दिलावर की धर्मपत्नी से भी पूछा जाए तो वह भी इस्तीफा देने की सलाह देंगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा का पूरा तंत्र आरएसएस के प्रभाव में काम कर रहा है और ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय स्तर पर बदलाव के बाद भी आरएसएस से जुड़े लोगों को ही जिम्मेदारी दी जा रही है.

टीकाराम जूली ने भी उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री बच्चों को अपना दोस्त बताते हैं, जबकि राजस्थान में बीजेपी के नेता बच्चों को लेकर विवादित बयान देते हैं. जूली ने सवाल उठाया कि बीजेपी इन बयानों से सहमत है या नहीं, इस पर पार्टी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए.

तबादला उद्योग और शिक्षा व्यवस्था पर आरोप
जूली ने आरोप लगाया कि मदन दिलावर के शिक्षा मंत्री बनने के बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हुई है, नामांकन घटे हैं और प्रदेश में तबादला उद्योग चल रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का यह बयान कि "दिल्ली पुलिस ने जो किया, कम किया" बेहद आपत्तिजनक है और ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

इस्तीफे की मांग हुई तेज
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजस्थान में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए. उनका दावा है कि आज नहीं तो कल मदन दिलावर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा. वहीं शिक्षक संगठनों और विपक्ष की ओर से बढ़ते विरोध के बीच अब इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति और गर्माने के आसार नजर आ रहे हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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