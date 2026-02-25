सदन में समाजों को जमीन आवंटन निरस्ती का मामला, कांग्रेस ने किया सदन से वॉक आउट

Rajasthan Vidhan Sabha Session: विधानसभा में ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के दौरान समाजों को जमीन आवंटन निरस्त करने का मामला उठा. राजस्व मंत्री ने गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में किए गए आवंटन बताएं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलने लगे तो उन्हें रोक दिया गया कि यह ध्यान आकर्षण है, बहस नहीं हो सकती. इस पर कांग्रेस नेता सदन से वॉक आउट कर गए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने टिप्पणी की कि कांग्रेसी वॉक आउट की नौटंकी करते हैं.

विधानसभा में शून्य काल के दौरान विधायक मोतीलाल मीणा ने सदन का ध्यान आकर्षक लगाया. मोतीराम ने सिरोही जिले में छात्रावासों के लिए आवंटित भूमि को निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान दिलाया. इसके जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि वर्तमान सरकार के अंतिम 6 महीने में भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई. कैबिनेट सब कमेटी ने पांच बिंदुओं के आधार पर निर्णय लिए. इसके आधार पर ही कई प्रकरणों में आवंटन पत्र निरस्त किए गए.

भूमि आवंटन निशुल्क किया गया लेकिन लीज डीड नहीं हो पाई, ऐसे प्रकरण को निरस्त किया गया. मांग पत्र राशि जमा हो गई लेकिन आवंटन नहीं हुआ और लीज डीड जारी की गई, ऐसे प्रकरणों को यथावत रखा गया. आवंटित जमीन में लीज डीड नहीं हो पाई, प्रकरण को यथावत रखा गया. विधायक ने तीन प्रकरण बताए.

मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति को आवंटित जमीन के लिए लीज डीड हुई, मौके पर तारबंदी की गई, लेकिन अवंती ने कोई निर्माण नहीं किया. परिवर्तन युवा समिति को पांचवी का जमीन आवंटन किया गया, लेकिन आवंटन आदेश जारी नहीं हुई. अंजना कल भी समाज को छात्रावास के लिए भूमि दी गई, जिसमें मौके पर खाली जमीन थी. यह सब कैबिनेट सब कमेटी के पूर्व सरकार के 6 माह में किए गए आवंटन के निर्णय के तहत आ रहे थे.

इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खड़े होते हुए कहा कि 6 माह में किए गए अलॉटमेंट की बात की जाए. जूली को बीच में रोकते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह ध्यानाकर्षण का मामला है, बहस नहीं हो सकती. यदि बहस करनी है तो नियमों में आकर बात करें. अध्यक्ष ने चंद्रभान सिंह का नाम पुकार लिया.

इसके बाद कांग्रेसी सदस्य सदन से वॉक आउट करके चले गए. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खड़े होकर बोले कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर वाद विवाद नहीं हो सकता. प्रतिपक्ष बहिष्कार की नौटंकी कर रहा है, कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस रवैये का हम सब कंटेंप्ट करते हैं. यह सदन की कार्रवाई में व्यवधान डाल रहा है.

