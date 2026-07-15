/राजस्थान में OBC राजनीति का बड़ा शक्ति प्रदर्शन! कांग्रेस की अहम बैठक में बनेगी नई रणनीति

Rajasthan Politics News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की अहम बैठक बुधवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित होगी. इस बैठक में कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य शामिल होंगे. बैठक में ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. साथ ही आने वाले समय की रणनीति भी तैयार की जाएगी, ताकि ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने और उससे जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सके.

संगठन में ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा फोकस

बैठक में कांग्रेस संगठन के जिला, ब्लॉक, निकाय और पंचायत स्तर तक ओबीसी कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी. पार्टी इस बात पर भी मंथन करेगी कि टिकट वितरण, संगठन में पद और विभिन्न जिम्मेदारियों में ओबीसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए. नेताओं का मानना है कि संगठन में मजबूत भागीदारी से जमीनी स्तर पर पार्टी को भी मजबूती मिलेगी.

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आरक्षण और बैकलॉग भर्ती होंगे प्रमुख मुद्दे

बैठक के एजेंडे में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी प्रमुख रहेगा. कांग्रेस नेताओं की ओर से मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग पर चर्चा होगी. इसके साथ ही वर्तमान में लागू 21 प्रतिशत आरक्षण को सभी सरकारी विभागों में पूरी तरह प्रभावी बनाने, बैकलॉग की खाली पड़ी भर्तियों को जल्द भरने और जातिगत जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम जोड़ने जैसे विषयों पर भी विचार किया जाएगा.

जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी होगा मंथन

बैठक में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों सहित अन्य जनहित की योजनाओं पर भी चर्चा होगी. इसके अलावा ओबीसी आबादी के अनुपात के आधार पर सरकारी योजनाएं बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कराने के सुझावों पर भी नेताओं के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा.

महंगाई, किसान और युवाओं की समस्याओं पर बनेगी रणनीति

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम परिवारों, खासकर महिलाओं पर पड़ रहा है. वहीं किसान मौसम की मार और खेती से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं. ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ओबीसी युवाओं की समस्याओं को समझने और उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए भी विशेष रणनीति तैयार की जाएगी.

आगे की राजनीतिक रणनीति पर भी रहेगी नजर

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कांग्रेस ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दों को लेकर आगामी राजनीतिक रणनीति भी तय करेगी. पार्टी लंबे समय से आरक्षण, बैकलॉग भर्ती और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है. माना जा रहा है कि बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर कांग्रेस आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर सकती है.