पीएम की माताजी पर AI वीडियो! कांग्रेस का घिनौना वार, दीया कुमारी भड़कीं

Rajasthan Politics: बिहार कांग्रेस के द्वारा पीएम की माताजी पर एआई वीडियो बनाए जाने पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने इसे शर्मनाक, निंदनीय और भारतीय संस्कृति पर हमला बताया. कहा कि वोट की लालसा में कांग्रेस गिरती राजनीति कर रही है और जनता सब समझ चुकी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Sep 13, 2025, 02:48 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 02:48 PM IST

Deputy CM Diya Kumari: बिहार में कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री की माताजी पर एआई तकनीक से वीडियो बनाए जाने को लेकर सियासत गरमा गई है. जिसके बाद राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक और निंदनीय करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की माताजी पर एआई वीडियो बनाना कांग्रेस का घिनौना और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को ठेस पहुंचाने वाला है.

दीया कुमारी ने लगाया आरोप
दीया कुमारी ने आरोप लगाया कि वोट की लालसा में कांग्रेस लगातार राजनीति का स्तर गिरा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है और जनता उसकी कथनी और करनी को भलीभांति समझ चुकी है. इस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति कांग्रेस की हताशा और बौखलाहट को दर्शाती है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है.

क्या है वीडियो में
एआई के द्वारा बनाई गई इस वायरल वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मृत मां को दिखाया गया है. जिसमें पीएम की मां उनपर कई तरह के आरोप लगा रही हैं. जिसमें उनके नाम से राजनीति करने तक का भी आरोप है. वीडियो के वायरल होते ही हर-तरफ से कांग्रेस के इस कृत्य को गिरा हुआ बताया जा रहा है.

वोट अधिकार यात्रा
आपको बता दें कि राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी माता Heeraben Modi के बारे में बयान का वीडियो वायरल हुआ था. हालांकि राहुल गांधी ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया था. वायरल हुए वीडियो में कुछ व्यक्ति दरभंगा की रैली में पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करते दिख रहे थे. जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि उनकी मां राजनीति में कभी नहीं मिली थीं, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल कर अपमान करना न सिर्फ उनके प्रति, बल्कि देश की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान के खिलाफ है.

