कांग्रेस में खत्म हुआ इंतजार! राजस्थान के नए जिलाध्यक्ष कौन? जल्द सामने आएगी पूरी लिस्ट

Congress District President Of Rajasthan: राजस्थान में जिलाध्यक्षों बनने वाले नेताओं का इंतजार खत्म होने वाला है कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है पर्यवेक्षकों की ओर से दिए गए नामो के साथ साथ राजस्थान के नेताओ से चर्चा कर ली गई. राजस्थान के जिलाध्यक्षों को कांग्रेस आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिल गई है. अब जल्द ही कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी करेगी.

संगठन सृजन अभियान तहत बने जिला अध्यक्ष पॉवरफुल

राहुल गांधी की मंशा के अनुसार राजस्थान कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष राजस्थान में बनने जा रहे हैं. इन नेताओ को प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचयात चुनाव में महत्त्वपूर्णजिम्मेदारी दी जायेगी. साथ ही कांग्रेस जिन लोगों को टिकट देंगे उस के लिए जिला अध्यक्ष की भी सहमति ली जायेगी.

कांग्रेस आलाकमान देना चाहता है जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं को नेतृवत

संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नेतृवत का अवसर देना चाहती है, लेकिन राजस्थान के नेताओं बिच जिलाध्यक्षों को लेकर चली खींच तान के बीच राहुल गांधी की मंशा कितनी पूरी हो पाती है ये देखने वाली बात होगी. पर्यवेक्षक जब राजस्थान के दौरे पर आए तो कांग्रेस में जम कर विवाद हुआ था. जिलाध्यक्षों की लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस में कलह देखने को मिल सकती है.

