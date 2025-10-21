Diya Kumari: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बिहार में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है और राज्य के लोगों ने इसके लिए समर्थन दिखाया है. मंगलवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में दीया कुमारी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने विकास के कई बड़े कदम उठाए हैं. बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिला है, सड़कों का जाल मजबूत हुआ है और एलईडी लाइटें लगाई गई हैं.

बोलीं - बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार

उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेन और दूसरी ट्रेनें चल रही हैं, जिससे लोगों की यात्रा सुगम हुई है. उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार के लोग चाहते हैं कि एनडीए की डबल इंजन सरकार फिर से सत्ता में आए. दीया कुमारी ने महागठबंधन पर भी हमला किया. उनका कहना था कि महागठबंधन में शामिल दल एनडीए का मुकाबला करने की बजाय एक-दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में अच्छे परिणाम आने की पूरी संभावना है.

बिहार दौरे पर कई क्षेत्रों को किया संबोधित

गौरतलब है कि दीया कुमारी हाल ही में बिहार गई थीं. वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन सभाओं में हिस्सा लिया. उन्होंने बेतिया, नौतन और लौरिया समेत आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इन सभाओं में जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया और बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन दिया. उन्होंने बिहार में अपने कार्यकर्ताओं और जनता से मिलकर एनडीए के पक्ष में अभियान तेज करने का संदेश दिया.

एनडीए सरकार के विकास कार्यों से होगी जीत

दीया कुमारी का यह दौरा यह दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में मजबूत स्थिति बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है. उनका कहना है कि एनडीए सरकार ने राज्य में जो विकास किया है, वह जनता के सामने स्पष्ट है और इसका राजनीतिक असर भी दिखाई देगा.

