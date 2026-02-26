राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा, PCC चीफ और 2 मंत्रियों के बीच तीखी बहस से गूंजा सदन

Rajasthan Vidhan Sabha: पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों के बीच आज पक्ष और प्रतिपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई. गोविंद डोटासरा ने मंत्री मदन दिलावर को कई बार ललकारा. डॉक्टर किरोड़ी पर डोटासरा ने तंज कसे तो किरोड़ी ने भी जमकर पलटवार किया. सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच कई बार हंगामे के हालात बने.

पहले टीकाराम जूली, फिर गोविंद डोटासरा के सरकार पर चौतरफा हमले हुए. सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच गरमा-गरम बहस हुई. एक-दूसरे को चुनौतियां और वार-पलटवार का लंबा सिलसिला चला. गोविंद डोटासरा बोले- किरोड़ीलाल मीणा जी को पंचायतीराज मंत्री बना दीजिए, कम से कम छापे मारकर हलचल तो मचाएंगे. सरकार ने दिलावर को किरोड़ी के पीछे लगा रखा है. मैं किरोड़ी का साढ़ू भाई हूं. किरोड़ी को थकाना है, छकाना है. इनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ जाए, ये डिप्टी सीएम नहीं बन जाएं, इसलिए आपको उनके पीछे लगा रखा है.

डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने डोटासरा पर पलटवार किया. किरोड़ी बोले- हमने आरएसएस की शाखा में राष्ट्रभक्ति सीखी है, हम पद के पीछे नहीं भागते. हमारा काम राष्ट्र की सेवा का है. हम संघ की शाखाओं में गीत गाते थे- पद का अंतिम लक्ष्य नहीं, यह सिंहासन चढ़ते जाना; सब समाज को साथ लेकर आगे बढ़ते जाना.

बहस ने जोर पकड़ा तो मामला गाय और भैंस के दूध तक जा पहुंचा. दिलावर की हाल की टिप्पणियों को आधार बनाते हुए डोटासरा शिक्षा मंत्री पर हमलावर हुए. डॉक्टर किरोड़ी से मुखातिब होते हुए डोटासरा ने कहा- शिक्षा मंत्री जी गाय का दूध पीकर बड़े हुए हैं या भैंस का? इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कड़ी आपत्ति की. सदन में हंगामे के हालात बन गए. डोटासरा यहीं नहीं रुके. किरोड़ी से फिर बोले- आपने संघ की बात की, तो शाखा में भैंस का दूध पिलाया जाता है या गाय का? पहले तो यह टेस्ट करवाया जाना चाहिए कि हमारे पंचायतीराज और शिक्षा मंत्री गाय का दूध पीकर बड़े हुए हैं या भैंस का दूध पीकर बड़े हुए हैं? इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आपत्ति करते हुए कहा कि मंत्री कौन सा दूध पीते हैं, यह कौन सी डिबेट है? नियमों में आइए, इस तरह कमेंट गलत है.

विपक्ष का वार और सत्तापक्ष का पलटवार आगे बढ़ता गया. जूली ने कहा कि दिलावर ने तो खुद ही सिफारिश की है कि गाय का दूध पीना चाहिए. डोटासरा और पटेल में नोकझोंक चलती रही. सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने तंज करते हुए कहा कि आपके जैसे पढ़े-लिखे लोगों की हालत देखकर मंत्रीजी ने कहा था कि गाय का दूध पिएंगे तो बुद्धिमान बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे.

इसके बाद सदन में नोकझोंक तनातनी में बदलती नजर आई. डोटासरा की मंत्री मदन दिलावर और जोगाराम पटेल से जमकर नोकझोंक हुई. जोगाराम पटेल बोले - बिड़ला ऑडिटोरियम में क्या हुआ? डोटासरा ने पटेल से कहा - सांस भी निकाल लिया तो चौकड़ी भूला दूंगा. मदन दिलावर ने कहा - चौकड़ी कौन भूलेगा, अभी तो 2000 करोड़ का मिड डे मील का मामला अटका हुआ है, आ रहा है फंदा. डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा - मिड डे मील की जांच का स्वागत है. मंत्रीजी, आप पर 14 केस हैं, 14 में से 6 केस में हाईकोर्ट से जमानत पर हो. आपका पूरा चिट्ठा लेकर आया हूं. जमानत पर नहीं होते तो आज जेल की सलाखों के पीछे होते. मदन दिलावर ने कहा कि मेरे खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के मर्डर का फर्जी मुकदमा है. इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि हाईकोर्ट से बेल पर होना गुनाह नहीं है.

मांगों पर बहस के दौरान डोटासरा ने सरकार और मंत्रियों पर तल्ख लहजे में आरोप लगाए. इस दौरान सदन में कई बार हंगामे के हालात बने. डोटासरा की शिक्षा मंत्री, पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से जमकर नोकझोंक हुई. एसआईआर में जब आपके मुताबिक लिस्ट नहीं आई तो पुराने लिस्ट से पंचायत चुनाव करवाना चाहते हैं. एसआईआर में बेईमानी नहीं कर सके. इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आपत्ति करते हुए कहा कि इन्हें पता ही नहीं है, यह लिस्ट अलग होती है. हम जीत कर आएंगे. डोटासरा ने कहा कि सड़क से सदन तक लड़ेंगे, इन बेईमानों को पंचायत चुनाव और नगर निगम में सूपड़ा साफ करके रहेंगे.

बहरहाल, सदन की कार्यवाही जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, विपक्ष की सत्तापक्ष से भिड़ंत भी तेज होती जा रही है. रिश्तों की मिठास तल्खी में बदल गई है और पक्ष-प्रतिपक्ष अपने नेतृत्व को खुश करने और जनता की निगाह में पाक-साफ बने रहने का कोई मौका नहीं चूक रहे.

