/'जरूरत पड़ी तो फिर जाएंगे कोर्ट'... OBC सर्वे पर डोटासरा की सरकार को खुली चुनौती

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Rajasthan Politics News: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने OBC आयोग को लेकर कहा कि आयोग के गठन के बाद तीन महीने में रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने परिसीमन का काम भी लटका रखा है. राजधरा ऐप पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐप में सिटिजन का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति डाटा भर सकता है. सरकारी कर्मचारियों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है. डोटासरा ने सरकार से मांग की, कहा - OBC का डाटा भरा जा रहा है, उसे प्रमाणित कौन करेगा, यह सरकार बताए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसी डाटा के आधार पर चुनाव कराना चाहती है, जो लीगल नहीं है. सरकार OBC की आबादी कम दिखाने की साजिश कर रही है और सर्वे में बेईमानी की जा रही है. डोटासरा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस फिर से कोर्ट जाएगी.
पेपर लीक मामले में बीजेपी पर हमला
पेपर लीक मामले में डोटासरा ने कहा कि बीजेपी केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए दिखावा करती है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक दोनों सरकारों के समय हुए, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई कर कड़ा कानून बनाया. सुरेश ढाका पर इनाम हमारी सरकार ने घोषित किया था, लेकिन इन्होंने उसे पकड़ा नहीं, बल्कि बजरी की लीज दे रहे हैं.
अब जांच करने की बात कर रहे हैं. जांच इसकी भी होनी चाहिए. ये लोग हम पर आरोप लगाते थे, वो इनपुट कहां से आता था? बड़ी-बड़ी बातें की गईं, लेकिन अब सामने आ रहा है कि उन लोगों के परिवार को ठेके दिए जा रहे हैं. सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ नहीं रही है. जो पकड़े जा रहे हैं, उनकी जमानत हो रही है.
अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर सरकार को घेरा
अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू को लेकर कहा कि मदन दिलावर को शिक्षा मंत्री बनाया, इसका रिव्यू होना चाहिए. इंग्लिश मीडियम स्कूलों का भट्टा बैठा दिया. ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार हो रहा है. RSS की तर्ज पर सार्वजनिक शिक्षा का बंटाधार करना इनकी पॉलिसी है. बच्चों का नामांकन कम हुआ, कोई जवाब देने वाला नहीं है.
UCC पर उठाए सवाल
समान नागरिक संहिता को लेकर डोटासरा ने कहा कि बिना ड्राफ्ट के सुझाव लिए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि UCC कमेटी में RSS के लोग हैं, ड्राफ्ट पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में चर्चा होती है. डोटासरा ने कहा कि सरकार देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर राजनीतिक रोटियां सेंकने और माहौल बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है.
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